México: fuerte mensaje de la Iglesia contra el narcotráfico

"A los involucrados directamente en la situación de dolor e incertidumbre en que vive nuestro México les pedimos, les suplicamos, les rogamos, les exhortamos, les ordenamos en nombre de Dios, cese la violencia", señaló el religioso durante la misa multitudinaria que convocó la Diócesis de Zamora debido al asesinato del alcalde de Uruapan (Michoacán), Carlos Manzo, un crimen que ha provocado una conmoción en todo el país.

"Deseamos un mejor vivir, ya es mucha la sangre derramada. Ya es mucho el dolor del pueblo mexicano. Se tocó el límite del sometimiento descarado e inhumano en nuestro amado Michoacán", dijo al aclarar que no pretendía incitar a más violencia ni a una venganza.

Además, instó a "dejar atrás la indiferencia y el miedo" ante los delincuentes. "Estamos viviendo desde hace muchos años una toma de conciencia de nuestra vulnerabilidad ante los criminales", agregó luego de hacer mención al asesinato del alcalde.

Valencia Álvarez subrayó que, en las condiciones actuales, no se trata solamente de manifestarse en redes sociales sino de "saltar al ruedo" para denunciar la violencia y la corrupción.

"Debemos juzgar la realidad con apertura y sin dejarnos atrapar en el discurso la polarización política que incesantemente se sigue fomentando desde el Gobierno federal en los últimos siete años", dijo en un discurso que dirigió dardos en contra del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y de Sheinbaum.

Críticas a Claudia Sheinbaum

En otro tramo de su homilía, el párroco lamentó "el predominio de los grupos criminales en casi todo el país" y advirtió que no es posible silenciar "el grito de la sangre recién derramada" del alcalde.

"Tenemos que dejar muy claras las responsabilidades de quienes nos gobiernan. Nos pidieron el voto, lucharon por el poder, ahora tienen que ejercerlo para devolvernos la seguridad perdida. Carlos Manzo fue asesinado por la colusión e irresponsabilidad de gobiernos a nivel estatal, federal y la brutalidad de los criminales que mandaron ejecutarlo. No podemos callar. No podemos paralizarnos por el miedo", afirmó en su polémico discurso.

En un mensaje directo a Sheinbaum, el sacerdote afirmó que "el poder se legitima no con discursos y conferencias matutinas" sino con resultados que, en su criterio, se traducen en paz, seguridad, libertad y justicia social.

En la víspera, Sheinbaum reveló que durante los primeros 13 meses de su Gobierno, los homicidios dolosos registraron una drástica reducción del 37 %, lo que representa un avance en pos de la pacificación en un país en el que la violencia se disparó en los últimas dos décadas.

Sheinbaum celebró estos resultados y destacó que se deben a que ha puesto en marcha una estrategia que atiende las causas de la violencia, especialmente con programas sociales dirigidos a los jóvenes, y apuesta a la cero impunidad, lo que se demuestra en el hecho de que han sido detenidos 37.000 generadores de violencia.