Independiente oficializó la venta de Nicolás Vallejo al Club León de México

Según informo el club mediante un comunicado, el atacante de 21 años fue transferido al León de México en 825 mil dólares, con un 10% de plusvalía en caso de una futura venta del jugador a otro club. Sin embargo, el aspecto más relevante del acuerdo es la cancelación total del pasivo que Independiente mantenía con el León por la compra de Luciano Cabral, mediocampista chileno de 30 años.

Comunicado Independiente Nicolás Vallejo El comunicado en la página oficial de Independiente sobre la venta de Nicolás Vallejo.

En un comunicado, el club de Avellaneda explicó: “Adicionalmente, el Club León renuncia a las acreencias pendientes por la adquisición de Luciano Cabral. Dicha suma se traduce en 1.150.000 USD, quedando cancelada totalmente la deuda que mantenía nuestra institución”.

Además, el acuerdo establece que Independiente recibirá un 20% adicional del pase de Cabral, alcanzando un total del 90% de los derechos económicos del jugador, lo que permitirá al club contar con un mayor porcentaje en caso de una futura transferencia.

Por su parte, Independiente despidió al joven atacante surgido en Villa Domínico a través de sus redes sociales: “#Independiente y el Club León de México llegaron a un acuerdo por la venta de Nicolás Vallejo. ¡Todos los éxitos en esta nueva etapa, Chaco!”.

Esta operación marca el inicio de un mercado de pases activo para Independiente, que parece centrarse en ventas para equilibrar sus finanzas. Entre los principales jugadores que podrían ser transferidos se destacan Felipe Loyola, Kevin Lomonaco y Santiago Montiel, en un contexto complicado para el club, que no contará con competencias internacionales durante 2026.