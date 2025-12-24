VIDEO: El gato rescatado que se convirtió en "gerente de apoyo emocional"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2003813365240734122&partner=&hide_thread=false Un gatito rescatado se convierte en gerente de apoyo emocional https://t.co/1PDAQUzlcP



En México, un gato rescatado se convierte en gerente de apoyo emocional, acompañando a empleados y repartiendo ronroneos en la oficina. pic.twitter.com/ArykRpLTu2 — Sepa Más (@Sepa_mass) December 24, 2025

El gato, identificado como Miauricio, aparece en videos de redes sociales caminando por la oficina, recibiendo mimos y acompañando reuniones. Su historia se viralizó en plataformas como TikTok y Instagram, generando miles de interacciones de usuarios de distintos países.

Rol del felino en la oficina

Aunque el título suene formal, su “trabajo” consiste en estar presente, ofrecer compañía y generar momentos de tranquilidad para los empleados. Los videos muestran cómo los trabajadores se detienen a acariciarlo y cómo su ronroneo contribuye a bajar la tensión.

La empresa preparó un documento simbólico llamado “contrato”, que incluye horarios flexibles, pausas para siestas y un fondo especial de croquetas. Todo fue pensado con humor, pero también refleja el valor que los animales pueden tener en el bienestar emocional de las personas.

A pesar de que no existen cifras sobre ingresos o beneficios reales para Miauricio, su presencia ha tenido un impacto positivo en la dinámica laboral. Usuarios de redes comentan sobre la importancia de incorporar animales en espacios de trabajo, especialmente en entornos con altos niveles de estrés.