Récord histórico: la FIFA recibió más de 150 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

Pese a la cifra récord de solicitudes, la fase de sorteo aleatorio sigue abierta hasta el 13 de enero y hay solicitudes de aficionados de más de 200 países.
La Copa del Mundo 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio, ya marca un hito incluso antes de que esta de inicio. Según informó la FIFA, más de 150 millones de aficionados de más de 200 países solicitaron entradas durante la fase de sorteo aleatorio, la mayor demanda en la historia del torneo.
Esta cifra supera 30 veces la cantidad de entradas disponibles y es 3,4 veces mayor que el total de espectadores que asistieron a los 964 partidos de las 22 ediciones previas del Mundial.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó: “Esta abrumadora respuesta refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol. No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica, reuniendo a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes”.
El proceso de sorteo aleatorio continúa abierto hasta el martes 13 de enero a las 11:00 ET (17:00 en Argentina). El momento de la solicitud no afecta las posibilidades de resultar elegido. Los que no obtengan entradas en esta fase tendrán nuevas oportunidades a medida que se liberen más localidades.
Además, la FIFA confirmó la creación de una categoría especial de entradas a 60 dólares, pensada para los seguidores de las selecciones clasificadas, que permitirá seguir a sus equipos de manera más económica durante los 104 partidos, incluida la final.
El combinado nacional debutará el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) contra Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri; luego enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14:00 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas; y cerrará su participación en el grupo el sábado 27 de junio a las 23:00, también en Dallas, frente a Jordania, con la esperanza de clasificar a los 16avos de final y, por qué no, aspirar a sumar una nueva estrella.
