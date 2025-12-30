Récord histórico: la FIFA recibió más de 150 millones de solicitudes de entradas para el Mundial 2026

Esta cifra supera 30 veces la cantidad de entradas disponibles y es 3,4 veces mayor que el total de espectadores que asistieron a los 964 partidos de las 22 ediciones previas del Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó: “Esta abrumadora respuesta refleja la pasión que siente el mundo por el fútbol. No cabe duda de que haremos historia en Norteamérica, reuniendo a personas de todo el planeta en una fiesta sin precedentes”.

El proceso de sorteo aleatorio continúa abierto hasta el martes 13 de enero a las 11:00 ET (17:00 en Argentina). El momento de la solicitud no afecta las posibilidades de resultar elegido. Los que no obtengan entradas en esta fase tendrán nuevas oportunidades a medida que se liberen más localidades.

Además, la FIFA confirmó la creación de una categoría especial de entradas a 60 dólares, pensada para los seguidores de las selecciones clasificadas, que permitirá seguir a sus equipos de manera más económica durante los 104 partidos, incluida la final.

El camino de la Selección

El combinado nacional debutará el martes 16 de junio a las 22:00 (hora argentina) contra Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri; luego enfrentará a Austria el lunes 22 de junio a las 14:00 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas; y cerrará su participación en el grupo el sábado 27 de junio a las 23:00, también en Dallas, frente a Jordania, con la esperanza de clasificar a los 16avos de final y, por qué no, aspirar a sumar una nueva estrella.