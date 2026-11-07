Paraguay: Santiago Peña fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial y citado a indagatoria

El expresidente debió dejar su domicilio en Asunción, debido a la gran cantidad de manifestantes. Este sábado tendrá que presentarse a declarar ante el Ministerio Público Fiscal, en la investigación por el colapso de Ueno Bank.
Después de haber sido destituido por el Senado en un juicio político por su responsabilidad en el colapso de Ueno Bank que afectó a millones de ahorristas, el expresidente paraguayo Santiago Peña deberá declarar este sábado 7 de noviembre ante el Ministerio Público. Será en medio de la investigación judicial por presuntas irregularidades vinculadas con la entidad bancaria.
"Hemos constatado que se encuentra presente y va a cumplir con las disposiciones que sean necesarias", aseguraron los fiscales Christian Benítez y Silvia Franco, que ejecutaron la orden de detención del exmandatario y dispusieron que permaneciera bajo arresto domiciliario.
Sin embargo, Peña debió ser trasladado horas más tarde al Regimiento Escolta Presidencial, ya que los equipos de seguridad evaluaron que no podían garantizar el resguardo de su vivienda ante la presencia de gran cantidad de manifestantes en el barrio Mburucuyá, de Asunción.
Junto con Peña, la orden de detención incluyó al extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, que se entregó a última hora del viernes ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional de Asunción.
En principio, la investigación contra el exjefe de Estado abarca los presuntos hechos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. “Se va a someter al proceso como cualquier ciudadano”, dijo su abogado Ricardo Preda, tras considerar que no existen condiciones para dictarle la prisión preventiva.
El letrado señaló que la Fiscalía suele requerir medidas alternativas en causas por delitos patrimoniales y subrayó que la privación de libertad durante el proceso tiene carácter excepcional. También cuestionó que una medida cautelar pueda utilizarse como una pena anticipada.
El Senado de Paraguay destituyó el viernes a Santiago Peña tras el juicio político en su contra por el escándalo financiero del Ueno Bank, cuyo cierre dejó a casi tres millones de ahorristas sin poder acceder a sus depósitos. Por unanimidad, con un total de 44 votos, los legisladores lo declararon culpable y fue destituido del cargo. En su lugar, asumió el exvicepresidente Pedro Alliana.
Peña había presentado su renuncia el jueves tras el colapso de la entidad, con la cual mantuvo vínculos comerciales en el pasado. Su dimisión no fue aceptada por el Congreso, que definió avanzar con el juicio político.
La defensa del exmandatario alegó que el juicio político es “nulo desde que el presidente presentó renuncia”. También sostuvo que el libelo acusatorio contenía “recortes de periódicos y publicaciones de audios”, por lo que ”no se puede destituir” a un mandatario “por chismes”.