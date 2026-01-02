Paraguay: Santiago Peña promulgó el Presupuesto 2026 con fuerte foco en el "Hambre Cero"

El plan de gastos e ingresos, sancionado previamente por el Congreso, asciende a 149,6 billones de guaraníes (aproximadamente 18.995 millones de dólares), lo que representa un incremento del 12,3 por ciento respecto al presupuesto del año 2025.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó que la nueva normativa es fruto del trabajo conjunto con el Poder Legislativo y reafirmó su compromiso de priorizar a los sectores más vulnerables.

image

Entre los puntos más destacados, el presupuesto asigna 370 millones de dólares al programa de alimentación escolar "Hambre Cero", con el objetivo de alcanzar a un millón de estudiantes en todo el país.

Por su parte, se destinaron 412 millones de dólares para el programa de adultos mayores, permitiendo la incorporación de 30.000 nuevos beneficiarios.

El presupuesto también contempla refuerzos para las carteras de Seguridad, Defensa, Salud y Educación. De todos modos, la versión final aprobada por los legisladores incluyó una reasignación de recursos: se recortaron fondos originalmente destinados al Ministerio de Obras Públicas para fortalecer el presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, con el fin de dinamizar la construcción de viviendas sociales durante el próximo año.

Itaipú transfirió al Estado paraguayo 462 millones de dólares en 2025

La hidroeléctrica binacional de Itaipú transfirió al Estado paraguayo cerca de 462 millones de dólares durante 2025, que representa una disminución de 87 millones de dólares respecto a lo abonado en 2024, informó este viernes esa institución.

Las transferencias están contempladas en el Anexo C del Tratado de Itaipú, que establece las bases financieras de esta represa compartida entre Paraguay y Brasil y que aprovecha las aguas del río Paraná.

La Entidad Binacional de Itaipú señaló en un comunicado que de enero a diciembre de 2025 depositó 246,5 millones de dólares por concepto de regalías, 165,1 millones de dólares por cesión de energía al Ministerio de Economía y Finanzas y 50,3 millones de dólares a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por "resarcimiento de las cargas de administración y utilidades".