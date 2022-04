Referéndum presidencial en México: AMLO continuará en la presidencia

"No me voy a pasar porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección. Vamos a terminar la obra de transformación", dijo el mandatario en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Según un conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), entre 90,3% y 91,9% de los electores votaron a favor de que López Obrador "siga en la presidencia", frente al rango de 6,4% a 7,8% que apoyaron revocarle el mandato "por pérdida de la confianza".

La participación fue de entre 17% y 18,2%. La consulta, inédita en México, no alcanzó el umbral para ser vinculante, pues se requería que votara el 40% de las personas habilitadas para el sufragio (37 millones). Incluso si la opción que planteaba la salida hubiera ganado, el mandatario no estaba obligado a acatarla.

AMLO, como es conocido por las iniciales de su nombre, logró que la consulta fuera incluida en la Constitución en 2019 como un antídoto contra “malos gobiernos”. “Nos va a ayudar a que nadie en ningún nivel en la escala se sienta absoluto”, añadió el gobernante, elegido por seis años.

La consulta fue impulsada por el propio López Obrador, que en las encuestas tiene 60% de imagen positiva.

No obstante, y tal como lo había anunciado días atrás, el jefe del Estado anuló su voto al escribir en la boleta la frase “Viva Zapata”, en alusión a Emiliano Zapata, uno de los caudillos de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX.

“No puedo votar ni por una cosa ni por la otra, pero sí tengo que ir a votar, porque un demócrata tiene que participar siempre cuando se trata de tomar decisiones”, explicó entonces.

Durante la jornada, la polarización que atraviesa el país se hizo evidente, con un acto de apoyo organizado por su partido, Morena, en la sureña Villaflores, y una manifestación en contra del mandatario, en Ciudad de México, en la que sus detractores acusan al mandatario de intentar extender su posibilidad de reelegirse, en un país en el que rige el mandato único.

El proceso fue muy cuestionado en sectores de la oposición, que criticaron que se trataba de un ejercicio costoso e innecesario.

"Incurrir en un gasto de esta naturaleza parece completamente inoficioso, porque entonces no tiene otro propósito que tener algún índice de popularidad del presidente", dijo, previo a la jornada, Gustavo de Hoyos, opositor de la consulta y líder de 'Sí por México'.

En México, de 126 millones de habitantes y más de 92 millones empadronados, el voto no es obligatorio.