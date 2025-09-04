Reino Unido: hallan el cadáver de una gigantesca y misteriosa criatura marina

Cefn Sidan -donde fueron encontrados los restos del animal- es una de las playas más largas de Gales y es un destino frecuente de caminantes, familias y turistas.

Se espera que especialistas marinos realicen un examen con el fin de determinar las causas de muerte del animal, que se presume que podría ser una ballena.

Hipótesis iniciales de distintos expertos apuntan a que el deceso podría deberse a enfermedades o desnutrición por el impacto de la contaminación plástica en el mar, una amenaza común para la vida marina de la región.

El colosal cadáver llamó rápidamente la atención de visitantes y lugareños que se reunieron en la playa galesa de Cefn Sidan para contemplar la insólita estampa.

En julio de 2024, 77 ballenas piloto fueron encontradas en una playa de la isla de Sanday (Escocia). A pesar de ser la conmoción que causan en la población este tipo de acontecimientos, los científicos creen que podrían ofrecer pistas vitales sobre el estado de salud del océano y la vida marina en su interior.