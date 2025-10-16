Renunció el jefe del Comando Sur de Estados Unidos

"Ha sido un honor servir a nuestra nación, al pueblo estadounidense y apoyar y defender la Constitución por 37 años", dijo Holsey en un comunicado publicado por el Comando Sur. "El 12 de diciembre de 2025 me jubilaré de la Marina", señaló en su renuncia.

image

Holsey, que fue el primer afroestadounidense en liderar el Comando Sur, asumió el cargo el 8 de noviembre de 2024. "Servir como su comandante y adjunto durante los últimos 34 meses ha sido un tremendo honor", subrayó.

"El almirante Holsey ha demostrado un compromiso inquebrantable con la misión, la gente y la nación", afirmó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien sostuvo que su mandato al frente del Comando Sur "refleja un legado de excelencia operativa y visión estratégica".

La salida de Holsey se produce durante la operación más importante de sus 37 años de carrera, cuando la Administración de Donald Trump ha autorizado una serie de bombardeos contra lanchas que supuestamente transportaban drogas a los Estados Unidos.

Hasta el momento, no se especificó la razón de su salida y tampoco se nombró a un sustituto. Horas antes del anuncio de su jubilación, visitó Antigua y Barbuda y Granada, dos "socios clave en el Caribe".

image

Su visita a la Argentina

El pasado 30 de abril, Alvin Holsey realizó una visita al puerto de Ushuaia junto a la encargada de Negocios de la Embajada norteamericana, Abigail L. Dressel, como parte de su agenda oficial en Argentina.

El almirante Holsey recorrió las instalaciones del Comando del Área Naval Austral de la Armada Argentina, desde donde se monitorean las principales rutas marítimas del Atlántico Sur, consideradas vitales para el comercio global.

La delegación norteamericana mantuvo un encuentro con las autoridades militares locales, en el que destacaron el papel clave de Ushuaia en la seguridad marítima internacional.