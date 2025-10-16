Nápoles: comerciantes cubren el mural de Maradona en señal de protesta

Maradona, un ícono en Nápoles

Diego Armando Maradona jugó en el Napoli durante siete temporadas, entre 1984 y 1991, disputando 259 partidos, anotando 115 goles y dando 85 asistencias. Fue fundamental en la conquista de la Serie A en 1987 y 1990, la Copa Italia 1987, la Supercopa de Italia 1990 y la Copa de la UEFA en 1989. Su legado convirtió a Maradona en un símbolo de la ciudad, venerado casi como un santo popular, y su mural se transformó en un hito cultural y turístico.

Choque entre regulación y tradición

El conflicto dejó en evidencia la tensión entre la regulación municipal y la actividad de los comerciantes del barrio, muchos de los cuales venden productos típicos sin contar aún con todos los permisos. Mientras la policía sostiene la necesidad de aplicar la ley, los locales buscan que se aceleren los trámites para evitar sanciones.

Por ahora, la cara de Maradona permanece cubierta. La protesta generó un debate entre residentes, turistas y autoridades, que buscan un equilibrio entre cumplimiento de normas y respeto a la identidad cultural del barrio. La situación mantiene en vilo a los vecinos y a los fanáticos del fútbol que visitan Nápoles para rendir homenaje a la leyenda.