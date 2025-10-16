Nápoles: comerciantes cubren el mural de Maradona en señal de protesta

El mural de Diego Maradona en los Quartieri Spagnoli de Nápoles amaneció este miércoles con la cara del astro cubierta, en medio de una protesta de comerciantes locales contra la policía municipal. La medida se tomó luego de que el martes las autoridades inspeccionaran locales sin habilitación para vender, lo que generó multas y advertencias.
Los dueños de los comercios explicaron que sus permisos están en trámite, pero que la acción policial los afectó directamente. Como forma de protesta, decidieron cubrir la cara de Maradona en el mural. Además, advirtieron que podrían extender la medida usando un telón negro si la situación no se resuelve pronto. La decisión causó sorpresa entre vecinos y turistas, dado que la obra es uno de los puntos turísticos más visitados de la ciudad.
Diego Armando Maradona jugó en el Napoli durante siete temporadas, entre 1984 y 1991, disputando 259 partidos, anotando 115 goles y dando 85 asistencias. Fue fundamental en la conquista de la Serie A en 1987 y 1990, la Copa Italia 1987, la Supercopa de Italia 1990 y la Copa de la UEFA en 1989. Su legado convirtió a Maradona en un símbolo de la ciudad, venerado casi como un santo popular, y su mural se transformó en un hito cultural y turístico.
El conflicto dejó en evidencia la tensión entre la regulación municipal y la actividad de los comerciantes del barrio, muchos de los cuales venden productos típicos sin contar aún con todos los permisos. Mientras la policía sostiene la necesidad de aplicar la ley, los locales buscan que se aceleren los trámites para evitar sanciones.
Por ahora, la cara de Maradona permanece cubierta. La protesta generó un debate entre residentes, turistas y autoridades, que buscan un equilibrio entre cumplimiento de normas y respeto a la identidad cultural del barrio. La situación mantiene en vilo a los vecinos y a los fanáticos del fútbol que visitan Nápoles para rendir homenaje a la leyenda.
