Salud |

Usar el celular en el baño es peligroso: ¿qué daño le causa a tu cuerpo?

El uso del teléfono mientras estás en el inodoro podría estar afectando tu salud más de lo que se imagina. Aumenta el riesgo de hemorroides y problemas pélvicos.

Revisar redes sociales, leer noticias o simplemente “matar el tiempo” con el celular en el baño se ha convertido en una rutina para millones de personas. Lo que parecía un hábito inofensivo ahora empieza a mostrar consecuencias inesperadas para la salud.

Un estudio del Centro Médico Beth Israel Deaconess, realizado sobre 125 adultos sometidos a colonoscopias de detección, encontró que el 66 % de los participantes utilizaba su teléfono en el inodoro, y que estos pasaban significativamente más tiempo sentados que quienes no lo hacían.

De hecho, el 37,3 % de los usuarios permanecía más de cinco minutos cada vez que iba al baño, frente al 7,1 % de los que no utilizaban el celular.

ADEMÁS: La deshidratación produce graves daños en cuerpo y mente

¿El tiempo sentado es más peligroso que el esfuerzo?

Contrario a estudios previos que asociaban las hemorroides con el esfuerzo al evacuar, los investigadores observaron que no había diferencias en el esfuerzo ni en el estreñimiento entre usuarios y no usuarios de celulares.

Lo que sí detectaron fue que el tiempo prolongado sentado en el inodoro, facilitado por el uso del teléfono, genera una presión constante en las almohadillas hemorroidales.

A diferencia de una silla o un sofá, donde el suelo pélvico recibe soporte, el asiento del inodoro estándar concentra toda la presión en la zona rectal, favoreciendo la congestión y aumentando el riesgo de hemorroides con el tiempo.

ADEMÁS: La adicción al celular genera peligros: ¿Cómo combatirla?

¿Qué tan común es este problema?

Las hemorroides representan el tercer diagnóstico gastrointestinal ambulatorio más frecuente en Estados Unidos, con casi cuatro millones de consultas al año y un costo sanitario superior a los 800 millones de dólares.

A pesar de su alta prevalencia, todavía existe poco conocimiento sobre los factores de riesgo modernos, y este estudio aporta una nueva perspectiva: los teléfonos inteligentes podrían ser un factor silencioso en la aparición de hemorroides.

Consejos prácticos para cuidar la salud en el baño

  • Limitar el tiempo sentado en el inodoro, evitando el uso prolongado del celular.

  • Mantener una correcta hidratación, ya que no beber suficiente agua aumenta la presión en el recto.

  • Adoptar una postura más natural al evacuar, por ejemplo usando un apoyo para los pies que simule la posición en cuclillas.

  • Mantener actividad física regular para favorecer la movilidad intestinal.

Lo que parecía un hábito cotidiano y sin importancia, como mirar el celular mientras se está en el baño, podría estar afectando la salud silenciosamente. Reducir el tiempo sentado y prestar atención a la postura puede ser un pequeño cambio que evite grandes problemas en el futuro.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados