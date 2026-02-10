Revelan el rostro de un 'vampiro' mutilado hace más de 400 años

Según un reciente artículo publicado en la revista OrtogOnLine, un grupos de expertos reconstruyó virtualmente el cráneo del hombre a partir de los datos de una tomografía computarizada. Esta persona habría vivido en el siglo XV o XVI, medía aproximadamente 1,62 metros y se cree que murió entre los 40 y 50 años.

"La cicatriz facial y otras lesiones sufridas son una señal bastante significativa de que su vida pudo haber sido bastante turbulenta", comentó el experto en gráficos Cicero Moraes, quien llevó adelante la recreación.

Vampiro

Aunque el cráneo estaba parcialmente fragmentado en el momento de su descubrimiento, fue posible reconstruirlo y digitalizarlo. Sus restos fueron hallados en 2023.

La combinación de varios métodos produjo un rostro objetivo, basado únicamente en la forma del cráneo, sin incluir rasgos subjetivos como el cabello o la pigmentación de la piel. Una segunda versión, de carácter más artística, incorpora algunos de estos elementos especulativos para lograr una recreación más realista.

En aquellos siglos se creía que el alma permanecía unida al cuerpo durante unos 40 días después de la muerte, período en el cual podían aplicar diversas "medidas preventivas" , como el desmembramiento, para evitar que los difuntos regresaran como vampiros.

