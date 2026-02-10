Al menos dos muertos en un nuevo ataque estadounidense a una supuesta narcolancha

“Dos narcoterroristas perdieron la vida y un tercero sobrevivió a la ofensiva”, señaló el Comando Sur a través de un mensaje publicado en la red social X, donde además indicó que la lancha era utilizada por organizaciones terroristas reconocidas oficialmente y vinculadas al tráfico de drogas.

La Fuerza de Tarea bajo el mando del general Francis L. Donovan precisó que “la embarcación se desplazaba por corredores habituales del narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en actividades ilícitas relacionadas con el comercio de estupefacientes”.

Embed

La acción forma parte del plan Lanza del Sur, implementado por la administración de Donald Trump desde septiembre del año pasado. Desde entonces, Estados Unidos realizó más de 36 ataques contra embarcaciones sospechosas en aguas internacionales.

Desde que comenzó esta "lucha con el narcotráfico", el número de muertos como consecuencia de los bombardeos en aguas del Caribe y el Pacífico ascendió a 130, según confirmó el Comando Sur a comienzos de febrero. La cifra incluye víctimas directas y personas dadas por muertas tras desaparecer en el mar.

En el Congreso estadounidense, legisladores demócratas impulsaron iniciativas para limitar la capacidad del presidente de ordenar nuevos bombardeos, pero la mayoría republicana las bloqueó y defendió la legalidad de la operación. A la vez, críticos de la campaña cuestionan su eficacia y señalan la falta de pruebas públicas sobre los vínculos de las embarcaciones atacadas con el narcotráfico.

El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.

gustavo-petro-1 La reunión se llevará a cabo en Washington

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales se inició en el Caribe y fue la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EE. UU. detuvo al exlíder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas, para trasladarlos a una cárcel federal de Nueva York.