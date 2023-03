Suspendieron a una profesora trans por tener pechos gigantes

¿Qué pasó? Según los primeros datos de la investigación que se inició, la docente utilizaba una peluca, vestimenta de mujer y senos plásticos de un importante tamaño para dar clases en su taller, pero cuando se retiraba del establecimiento, se cambiaba y vestía indumentaria masculina.

FqLSQTjXwAAxhAo.jpg

Sin embargo, en una entrevista que brindó en New Yorl The Post, Kayla Lemieux declaró que aquel hombre que aparecía en las fotos y que vinculaban con su persona, no era ella además de admitir que no utilizaba senos protésicos.

“Esto es lo que soy. Así es como me veo. Ha estado hablando con personas en mi edificio, pero lo que le están diciendo es duro y falso. Siempre salgo con el aspecto que tengo”, agregó.

Lemieux afirma ser intersexual, es decir, que nació con órganos sexuales masculinos y femeninos, y sufrir de una afección médica conocida como gigantomastia; ya había sido objeto de denuncias a fin de 2022 tras ser fotografiada en clase con los pezones de su pecho presuntamente naturales claramente marcados a través de camisetas y otras vestimentas ajustadas, lo cual distraía a sus alumnos.

Sin embargo, no está documentado oficialmente que algún profesional médico le haya diagnosticado gigantomastia, que es el desarrollo excesivo de las mamas. El caso puso en aprietos al Consejo Escolar del Distrito de Halton, que hasta acá consideraba su aspecto físico como un asunto personal pero las autoridades quedaron en ridículo si se confirma que es todo producto de un hombre que se disfraza llamativamente para dar clases.