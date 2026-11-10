Tragedia en Bulgaria por la neblina: 11 muertos y 48 heridos en un choque múltiple entre 50 vehículos

La niebla y los dramáticos testimonios de los sobrevivientes

Las autoridades atribuyeron el accidente a las condiciones de visibilidad extremadamente reducida por la niebla. Un testigo que sobrevivió al choque contó a la cadena Nova TV que apenas podía distinguir lo que ocurría a pocos metros de distancia.

"Todo pasó muy rápido, pero la visibilidad en la niebla no era de más de 50 metros, creo. Murió mucha, mucha gente aquí; un hombre murió justo detrás de mí", relató.

Otro sobreviviente describió una escena desesperante: rompió la ventanilla de un automóvil que estaba en llamas para rescatar a un hombre. Poco después, al escuchar que los vehículos del carril contrario comenzaban a chocar por los restos que salían despedidos, decidió correr hacia un puente para ponerse a salvo.

El inspector jefe Todor Mishinev, de la Dirección Regional del Ministerio del Interior de Yambol, informó que algunas personas todavía permanecían atrapadas dentro de sus vehículos mientras avanzaban las tareas de rescate.

El operativo de emergencia y el traslado de los heridos

Tras el accidente, policías, bomberos y ambulancias desplegaron un amplio operativo de emergencia. Según la agencia estatal BTA, participaron 14 dotaciones de bomberos y las autoridades dispusieron el cierre de la autopista en ambos sentidos para facilitar el trabajo de los equipos.

El tránsito fue desviado por las localidades de Karnobat y Sliven, mientras que también se activó el sistema de alerta BG-Alert para informar a la población sobre la emergencia.

Uno de los principales riesgos durante el operativo fue la presencia de un camión cisterna que transportaba gas entre los vehículos siniestrados. Los bomberos trabajaron para evitar que la unidad se incendiara y agravara todavía más la situación.

En cuanto a los heridos, cuatro personas con lesiones graves fueron ingresadas en el hospital San Panteleimón de Yambol, mientras que otras ocho fueron trasladadas a un centro médico de Sliven. Entre estos últimos pacientes había siete con lesiones en las extremidades y el tórax, y uno en estado muy grave por un traumatismo en la cabeza.

De acuerdo con Reuters, alrededor de 27 heridos fueron trasladados a distintos hospitales de la región. Además, el Gobierno dispuso dos aviones militares Spartan para colaborar con la evacuación de pacientes hacia Sofía.

La reacción del Gobierno de Bulgaria

El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, confirmó el saldo de 11 fallecidos y 48 heridos, aunque las cifras difundidas por distintos medios locales presentaban algunas diferencias. Mientras algunos reportes hablaban de 12 muertos, el gobernador de Yambol, Georgi Chalakov, había informado inicialmente que las víctimas fatales superaban las diez.

Radev se enteró del accidente mientras viajaba hacia Varna y decidió enviar al ministro del Interior, Ivan Demerdzhiev, a Burgas para coordinar el operativo de asistencia y el traslado de los heridos.

El mandatario también anunció que cancelaría su agenda de trabajo después de mantener una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Las autoridades continuaban trabajando en el lugar mientras avanzaban las tareas de rescate y se actualizaba el número de víctimas.