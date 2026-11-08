La residencia de Peña ubicada en San Bernardino.

La residencia está ubicada en una zona residencial de San Bernardino, localidad turística situada a unos 50 kilómetros de Asunción. Según la información difundida por medios paraguayos, la propiedad cuenta con aproximadamente 1.015 metros cuadrados construidos sobre un terreno de más de 5.000 metros cuadrados y tendría un valor estimado de dos millones de dólares. Su construcción quedó bajo la lupa por las operaciones crediticias utilizadas para financiarla.

De acuerdo con la documentación citada por la prensa local, Peña recibió en mayo de 2024 dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por un monto superior a los 3.500 millones de guaraníes, equivalentes a unos 560.000 dólares. Las cuotas mensuales previstas para esas operaciones alcanzaban aproximadamente los 239 millones de guaraníes, una cifra que representaba varias veces el salario que percibía en ese momento como presidente. Esas operaciones forman parte de los elementos examinados en la investigación.

El allanamiento se suma a las actuaciones judiciales relacionadas con el caso Ueno Bank, que involucra presuntas irregularidades en la administración de la entidad y operaciones financieras bajo sospecha. La investigación también contempla el posible uso de fondos públicos y el patrimonio del exmandatario. Por ahora, el hallazgo de la bóveda constituye un nuevo elemento de interés para los investigadores, aunque todavía no se estableció si su contenido guarda relación con los hechos denunciados.