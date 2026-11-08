La Fiscalía confirmó el operativo en San Bernardino, mientras medios paraguayos reportaron el hallazgo de una bóveda detrás de una pared falsa, equipada con un sistema de seguridad de alta tecnología.
La Fiscalía de Paraguay confirmó el allanamiento de una lujosa residencia del expresidente Santiago Peña en la ciudad de San Bernardino, donde los investigadores habrían encontrado una bóveda oculta detrás de una pared falsa. El procedimiento se realizó en el marco de la causa por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank. Aunque el Ministerio Público informó oficialmente sobre el operativo, el hallazgo del compartimiento fue revelado por medios paraguayos.
El procedimiento estuvo encabezado por los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore, quienes inspeccionaron un inmueble ubicado en la zona de Ciervo Cuá, en el departamento de Cordillera. En un comunicado publicado en su página oficial, la Fiscalía identificó la diligencia bajo el título: “Causa Ueno Bank: realizan allanamiento en inmueble del expresidente Santiago Peña en San Bernardino”. La institución explicó que el operativo forma parte de las actuaciones previstas dentro de la investigación.
Según publicó el diario ABC Color, durante la inspección los investigadores detectaron una bóveda escondida detrás de una pared falsa, equipada con un sofisticado mecanismo de seguridad de origen israelí que incluiría reconocimiento de iris. El medio también difundió material audiovisual relacionado con la construcción de la propiedad, en el que se observa el espacio destinado al compartimiento. Por su parte, Última Hora informó sobre el hallazgo de una estructura con un avanzado sistema de seguridad.
Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente qué contiene la bóveda ni si los investigadores lograron abrirla. Tampoco se confirmó si el compartimiento tiene alguna relación directa con las operaciones financieras que están bajo investigación. La Fiscalía señaló que el allanamiento se enmarca en las actuaciones iniciadas luego de la imputación de Peña por presuntos delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La residencia está ubicada en una zona residencial de San Bernardino, localidad turística situada a unos 50 kilómetros de Asunción. Según la información difundida por medios paraguayos, la propiedad cuenta con aproximadamente 1.015 metros cuadrados construidos sobre un terreno de más de 5.000 metros cuadrados y tendría un valor estimado de dos millones de dólares. Su construcción quedó bajo la lupa por las operaciones crediticias utilizadas para financiarla.
De acuerdo con la documentación citada por la prensa local, Peña recibió en mayo de 2024 dos préstamos simultáneos de Ueno Bank por un monto superior a los 3.500 millones de guaraníes, equivalentes a unos 560.000 dólares. Las cuotas mensuales previstas para esas operaciones alcanzaban aproximadamente los 239 millones de guaraníes, una cifra que representaba varias veces el salario que percibía en ese momento como presidente. Esas operaciones forman parte de los elementos examinados en la investigación.
El allanamiento se suma a las actuaciones judiciales relacionadas con el caso Ueno Bank, que involucra presuntas irregularidades en la administración de la entidad y operaciones financieras bajo sospecha. La investigación también contempla el posible uso de fondos públicos y el patrimonio del exmandatario. Por ahora, el hallazgo de la bóveda constituye un nuevo elemento de interés para los investigadores, aunque todavía no se estableció si su contenido guarda relación con los hechos denunciados.
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