Trágico accidente de Brasil: diez personas sufrieron un choque con su auto y murieron tras caer a un lago en Río de Janeiro

Entre las víctimas había seis adultos y cuatro menores. La Policía investiga las circunstancias del siniestro ocurrido en el estado carioca.
Una tragedia conmocionó al sur de Brasil durante la madrugada: diez integrantes de una misma familia murieron luego de que el auto en el que viajaban volcara y terminara dentro de un lago en el municipio de Barra Mansa, en el estado de Río de Janeiro.
El accidente ocurrió sobre la calle Fazenda Santa Catarina, en la localidad de Ataulfo de Paiva. El Gobierno estatal confirmó los fallecimientos mediante un comunicado en el que expresó sus condolencias por lo sucedido.
Si bien, hasta el momento, las autoridades no difundieron sus identidad, se dio a conocer que entre las víctimas había una bebé, tres nenes, cuatro mujeres y dos hombres.
De acuerdo con la información de la Policía Militar, la emergencia fue reportada por una persona que circulaba por la zona y advirtió que había un vehículo volcado dentro del lago, aunque no pudo precisar cuánto tiempo llevaba sumergido.
Un familiar de las víctimas confirmó al portal g1, en las instalaciones del Instituto Médico Legal (IML), que los diez fallecidos pertenecían a una misma familia y residían en el barrio de Santa Cruz, en Volta Redonda.
Los equipos del Cuerpo de Bomberos trabajaron en el lugar para recuperar los cuerpos. Según detalló el Gobierno de Río de Janeiro, participaron 30 bomberos militares, entre ellos dos buzos tácticos, con el apoyo de diez vehículos y una embarcación.
Mientras tanto, la Policía Civil busca establecer cómo se produjo el accidente y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al automóvil a terminar en el agua.
Uno de los principales obstáculos para reconstruir lo sucedido es que la zona no cuenta con iluminación y no se detectaron cámaras de seguridad visibles en las inmediaciones. Ahora, la causa quedó registrada en la comisaría de Barra Mansa como muerte por ahogamiento, con una sospecha inicial de accidente.