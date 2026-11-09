Trágico accidente de Brasil: diez personas sufrieron un choque con su auto y murieron tras caer a un lago en Río de Janeiro

Un familiar de las víctimas confirmó al portal g1, en las instalaciones del Instituto Médico Legal (IML), que los diez fallecidos pertenecían a una misma familia y residían en el barrio de Santa Cruz, en Volta Redonda.

Así quedó el auto hundido en el lago.

El operativo de rescate y la investigación

Los equipos del Cuerpo de Bomberos trabajaron en el lugar para recuperar los cuerpos. Según detalló el Gobierno de Río de Janeiro, participaron 30 bomberos militares, entre ellos dos buzos tácticos, con el apoyo de diez vehículos y una embarcación.

Mientras tanto, la Policía Civil busca establecer cómo se produjo el accidente y cuáles fueron las circunstancias que llevaron al automóvil a terminar en el agua.

Uno de los principales obstáculos para reconstruir lo sucedido es que la zona no cuenta con iluminación y no se detectaron cámaras de seguridad visibles en las inmediaciones. Ahora, la causa quedó registrada en la comisaría de Barra Mansa como muerte por ahogamiento, con una sospecha inicial de accidente.