Tras un mensaje de SOS, abordaron un pesquero chino, ¿qué descubrieron?

¿Sería verdad o una broma? Lo concreto es que quien encontró la botella avisó a las autoridades quienes comprobaron que el buque existía y que efectivamente estaba en alta mar frente a las costas uruguayas, lo que generó que la Armada elevara el caso a la Fiscalía.

Este lunes, persona de Prefectura Nacional Naval decidió abordar el Lu Qing Yuan Yu 765 para saber si lo que decía el mensaje de "SOS" era cierto y pudo corroborar una serie de irregularidades.

SOS-botella.jpg El mensaje de SOS que apareció en las costas de Maldonado, Uruguay, escrito por un tripulante.

Los prefectos comprobaron que a bordo del pesquero hay un manifiesto descontento general, ya que sus tripulantes están trabajando con sus contratos vencidos (a partir del 29 de junio pasado) y que algunos de ellos no bajan a tierra desde hace dos años.

Junto con los miembros de la fuerza estuvieron presentes también el fiscal Leonardo Morales, un representante de la agencia marítima Christophersen, y una intérprete con el fin de conocer qué está sucediendo y el motivo de ese mensaje de auxilio que apareció en el balneario Ocean Park.

Según se informó, la inspección fue minuciosa e incluyó entrevistas con los 15 tripulantes y con el capitán; se descartó que se estuviera cometiendo algún tipo de delito pero sí que el humor es malo debido a que el personal está recluido desde mediado de 2021.

La tripulación tiene contrato hasta el 29 de junio, todo el tiempo que permanezca en el buque a partir de ahí no seria abonado", por lo que "pretenden hacer un cambio de buque", dijo el fiscal. También argumentaron que había cuestiones salariales de por medio y que desde hace dos años no tocaban puerto. "No se constató ninguna situación de privación de libertad, más allá que los tripulantes hace dos años que están en el mar sin tocar puerto", agregó Morales.

SOS-pesquero-chino2.jpg La Prefectura Nacional Naval de Uruguay abordó el pesquero chino y corroboró irregularidades.

Al quedar establecido que no se trataba de una situación de emergencia tal como lo describía la nota encontrada en la costa dentro de una botella, Prefectura procedió a finalizar la investigación dispuesta, enterando a la Fiscalía General de la Nación que establecerá los pasos a seguir.

El vocero de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, explicó que se trataría de un "descontento" de la tripulación por estar trabajando en estos momentos con contratos vencidos, y que no se pudo saber quién fue la persona que escribió la nota pidiendo auxilio y que se diera aviso a la Policía.

Se agregó que tanto el armador como la agencia marítima se encuentran realizando las coordinaciones correspondientes para realizar el cambio de tripulación lo antes posible y que quienes han terminado su contrato perciban los haberes adeudados.

Según las imágenes satelitales, el pesquero chino se halla actualmente cerca del puerto de Montevideo y realizó un recorrido desde el Pacífico hacia el Atlántico.