Trump anunció que Israel y Hamas firmaron una primera fase del acuerdo de paz

"Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamas han aprobado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz fuerte, duradera y eterna. ¡Todas las Partes serán tratadas justamente!“, afirmó Trump.

Además, dijo: “Este es un GRAN Día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones circundantes y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que trabajaron con nosotros para hacer realidad este evento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS QUE HACEN LA PAZ!“.

Embed

Mientras que Qatar, uno de los mediadores del conflicto, también confirmó que se llegó a un acuerdo. Los negociadores se reunieron en Egipto durante días para elaborar un plan de paz respaldado por Trump que el mandatario espera resulte en un fin permanente a la guerra que estalló hace dos años y traiga una paz sostenible a la región.

El acuerdo inicial fue confirmado por funcionarios israelíes y por Hamás, así como por el mediador Qatar. No está claro por el momento si las partes habían logrado algún avance en cuestiones más espinosas sobre el futuro del conflicto, como la futura gestión del territorio palestino y si Hamás depondrá las armas, como lo ha pedido Trump.

image

Netanyahu: "Los traeremos a todos a casa"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dedicó unas palabras a los rehenes que quedan en poder de Hamás en Gaza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que ambas partes han firmado la primera fase del plan de paz para la Franja: "Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa".

El escueto mensaje, publicado en el canal de Telegram de la Oficina de Prensa del primer ministro, es la primera reacción del mandatario al acuerdo entre Israel y Hamás para liberar a los rehenes a cambio de centenares de presos palestinos.