Trump descalificó a Netanyahu y lo acusó de haberlo traicionado

Las declaraciones de Trump en un mitin en West Palm Beach, Florida, recibieron el rechazo inmediato de un aliado de Netanyahu y de varios republicanos que se oponen al expresidente, como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, un rival por la candidatura en 2024.

La mayoría de los dirigentes políticos estadounidenses respaldaron a Israel tras el ataque de Hamas. El presidente Joe Biden declaró que el ataque de Hamas fue el día más fatal para los judíos desde el Holocausto. Al menos 2.500 personas han muerto en los bandos israelí y palestino.

Trump, actual favorito para obtener la candidatura republicana, dijo en el acto que oraba por Israel y juró respaldarlo y no permitir su caída, pero a continuación describió una "mala experiencia" que tuvo con sus gobernantes.

El caso del general iraní

"Israel iba a hacer esto con nosotros y se lo planificó y elaboró durante meses", dijo acerca de la coordinación para matar al general Qassem Soleimani, jefe de la fuerza iraní de elite Quds. "Teníamos todo listo para lanzarlo y la noche antes de que sucediera recibí una llamada de que Israel no participaría en el ataque".

"Nadie ha escuchado esta historia antes", dijo Trump. "No nos dijeron por qué". "Nunca olvidaré que Bibi Netanyahu nos decepcionó", acotó.

"Nos decepcionó eso. Nos decepcionó mucho", dijo. "Pero cumplimos la tarea nosotros, con absoluta precisión... y entonces Bibi trató de arrogarse el mérito".

Trump también señaló fallas de inteligencia antes del ataque del fin de semana, que tomó a Israel por sorpresa, diciendo que el país tenía que "fortalecerse".

Trump calificó de "imbécil" al ministro de Defensa israelí

"Tienen que arreglar las cosas porque están luchando, potencialmente, contra una fuerza muy grande", expresó. "Tendrán que intensificar su juego". Criticó además al ministro de Defensa de Israel, llamándolo "imbécil" por advertir a Hezbollah no atacar a Israel desde el norte.

Trump redobló sus críticas a Netanyahu y su gobierno en una entrevista de radio transmitida el jueves.

"Él no estaba preparado e Israel no estaba preparado", dijo Trump al presentador de Fox News, Brian Kilmeade. "¿Quién hubiera pensado que su Inteligencia no habría podido detectar esto? Miles de personas estuvieron involucradas. Miles de personas lo sabían y lo dejaron pasar".

La oficina de Netanyahu no respondió de inmediato a un pedido de declaraciones. Pero el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, dijo al Canal 13 de Israel que es "una vergüenza que un hombre como él, un expresidente de Estados Unidos, instigue propaganda y disemine cosas lesivas para el espíritu de los combatientes y los ciudadanos de Israel".

DeSantis publicó en X, antes Twitter, que "es absurdo que alguien, ni qué hablar de un candidato presidencial, elija este momento para atacar a nuestro amigo y aliado Israel".

Donald.webp Donald Trump y dos de sus hijos son declarados responsables de fraude financiero.

Trump critica política exterior de Biden

Donald Trump alardeó el miércoles sobre sus cuatro años al frente de la nación sin nuevas guerras, y criticó la política exterior del presidente Joe Biden mientras el mundo observa cómo se desarrolla en Gaza una guerra que ya ha cobrado 2.300 vidas, desencadenada por el ataque de Hamas contra Israel.

El expresidente y otros republicanos trataron de culpar al gobierno de Biden, citando en particular la liberación de casi 6.000 millones de dólares en activos congelados a Irán, que apoya a Hamas. Funcionarios del gobierno insisten en que ese dinero no se ha utilizado.

Con Biden "hay caos, derramamiento de sangre, guerra, terror y muerte. Miren lo que está ocurriendo hoy", dijo Trump a una multitud de partidarios en un discurso que duró más de hora y media en un centro de convenciones en West Palm Beach, Florida.

La campaña de Biden dijo que Trump ha estado propagando desinformación sobre la crisis en Israel en un momento en que el país debería mantenerse unido.

"Mientras Trump sigue mintiendo sobre su historial, el presidente Biden está centrado en ofrecer un apoyo firme a Israel y en liderar la escena mundial", dijo el portavoz de la campaña de Biden, Kevin Munoz.

Trump se dirigió a sus partidarios en el centro de convenciones cercano a Mar-a-Lago mientras hace campaña siendo el favorito en las primarias republicanas para la nominación presidencial de 2024, a pesar de cuatro causas penales en su contra.