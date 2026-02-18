Milei habla en Washington y deja atrás la reforma laboral junto con la huelga general

La comitiva oficial está integrada además por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, informaron fuentes oficiales.

La participación de Milei se producirá en momento en que la Cámara de Diputados intentará aprobar la Reforma Laboral impulsado por el oficialismo, y una huelga general dispuesta por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo de la iniciativa

El jueves, el mandatario tiene previsto llegar al Instituto de la Paz donde se realizará la actividad central. A las 10:00 hora local (12:00 en Argentina) participará de la Sesión Inaugural del Board of Peace, el órgano que promueve el presidente estadounidense .

La única actividad en agenda es la disertación de Milei en ese foro. Luego de su exposición, el mandatario se trasladará al lugar de alojamiento y luego a la Base Aérea Andrews, desde donde partirá a las 19:00 hora local (21:00 en Argentina) de regreso al país.

En el encuentro en Washington se espera la presencia de varios jefes de Estado, aunque con marcada ausencia de distintos países europeos. En la región, la representación será limitada y estará encarnada por Paraguay, Bolivia y Argentina.

Entre el 9 y el 11 de marzo, Milei volverá a los Estados Unidos, esta vez a Nueva York, para participar del “Argentina Week” donde disertará acompañado por integrantes del gabinete económico.