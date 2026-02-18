¡Tiemblan Samsung y Huawei! La empresa telefónica de Trump presenta las especificaciones de su primer celular

El envío del equipo continúa pendiente de la certificación definitiva por parte de T-Mobile, último paso antes de la distribución comercial. La compañía reconoció demoras previas vinculadas a procesos administrativos y ajustes en la cadena de suministro, y evitó fijar una fecha concreta de lanzamiento para no generar nuevas postergaciones.

Trump-mobile-t1-phone.jpg El primer modelo del Trump T1 que se habia visto en redes pero que su diseño distará bastante de este. (Fotos: redes)

Trump Mobile había anunciado el T1 en junio de 2025 como un smartphone premium “centrado en valores estadounidenses” y con la promesa inicial de fabricación nacional. Analistas del sector cuestionaron entonces la viabilidad de producir un teléfono íntegramente en Estados Unidos debido a la dependencia global de componentes y ensamblaje. Finalmente, la empresa confirmó que solo parte del montaje se realiza en instalaciones de Miami, mientras que la mayor parte de la producción se lleva a cabo en el exterior.

Qué es el "Trump Phone T1"

El T1 es el primer dispositivo desarrollado por Trump Mobile, operador móvil virtual vinculado a la Organización Trump. El equipo fue concebido como una expansión de la marca hacia el segmento de hardware, luego del lanzamiento de su servicio de telefonía con abono mensual propio.

El nuevo diseño abandona el logotipo trasero de gran tamaño que figuraba en los renders iniciales y adopta una estética más discreta. Mantiene el acabado dorado característico, incorpora una isla de cámaras ovalada en color negro con tres lentes alineadas verticalmente y suma detalles como la bandera estadounidense en la parte inferior del chasis. La pantalla presenta bordes curvos tipo cascada y tipografía gris plateada en el reverso.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Camilo Ladino (@ladinoit)

Especificaciones técnicas y posicionamiento

El T1 integra un procesador de la serie Snapdragon 7 de Qualcomm, orientado a la gama media alta. Cuenta con pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas, 512 GB de almacenamiento interno ampliable mediante microSD hasta 1 TB y batería de 5.000 mAh. En el apartado fotográfico ofrece un sensor principal trasero de 50 megapíxeles acompañado por lente ultra gran angular, cámara frontal también de 50 megapíxeles y la posibilidad de incorporar teleobjetivo en futuras variantes.

La estrategia comercial busca competir en el segmento alto sin alcanzar el precio de los buques insignia tradicionales. El precio promocional de 499 dólares se mantiene para quienes abonaron 100 dólares en preventa, mientras que el valor final para nuevos clientes será superior. La empresa no informó el volumen de reservas acumuladas.

En paralelo, Trump Mobile continúa operando como operador virtual sobre infraestructura de grandes compañías estadounidenses y comercializa equipos reacondicionados de Apple y Samsung. La entrada en el negocio de smartphones propios representa un movimiento ambicioso en un mercado dominado por fabricantes consolidados y con fuertes barreras de distribución.

La certificación de la FCC ya fue completada, y la compañía espera la aprobación final del operador para iniciar envíos en las próximas semanas. El sitio oficial actualizará imágenes y especificaciones definitivas una vez confirmada la fecha de disponibilidad.