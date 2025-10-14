Trump exige devolución de todos los cuerpos de rehenes muertos en poder de Hamás

“Se ha levantado una gran carga, pero la tarea no está terminada. ¡Los muertos no han sido devueltos, como se prometió!”, afirmó el mandatario en Truth Social, luego de su visita a Israel y Egipto en el marco del acuerdo. Trump agregó que, si Hamas no se desarma por su cuenta, Estados Unidos intervendrá para hacerlo.

Primeros pasos del acuerdo

Hasta el momento, Israel identificó los cuerpos de los cuatro rehenes devueltos, entre ellos Guy Iluz, de 26 años, y el estudiante Bipin Joshi, de 22. Ambos murieron durante el cautiverio. Mientras, Hamás retiene los restos de 24 rehenes, lo que bloquea la continuación de las negociaciones.

El acuerdo prevé la entrega recíproca de cuerpos: Israel transfirió 45 restos de palestinos a un hospital en Khan Younis, cumpliendo con la primera etapa del pacto. Por cada israelí fallecido, el Estado de Israel entregará quince cuerpos palestinos, según lo estipulado.

El retorno completo de los cuerpos es también la demanda de las familias de los rehenes, que solicitaron la suspensión del alto el fuego si Hamás no cumple. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos aseguró que no descansarán hasta que se entreguen los 24 restantes.

Mientras tanto, los rehenes sobrevivientes continúan su recuperación en hospitales israelíes, enfrentando secuelas físicas y psicológicas por el tiempo que permanecieron aislados y en condiciones extremas. Entre ellos, los mellizos Ziv y Gali Berman relataron la incertidumbre y el aislamiento durante el cautiverio.

El proceso de repatriación sigue siendo complejo. Los equipos internacionales encargados de la búsqueda reconocen que la entrega total de cuerpos es clave para cualquier nueva etapa del acuerdo. Las autoridades israelíes reiteran que ningún avance futuro será posible hasta que se cumpla esta condición.

La tensión humanitaria y política continúa marcando el escenario, mientras Trump mantiene la exigencia de que todos los restos sean devueltos antes de avanzar con el diálogo sobre Gaza.