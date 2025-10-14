Gaza: la Cruz Roja entregó al Ejército de Israel otros cuatro cuerpos

“Cuatro ataúdes con los restos mortales de rehenes fallecidos, escoltados por fuerzas del Ejército israelí y de la Agencia de Seguridad nacional (ISA), han cruzado hace poco la frontera con el Estado de Israel y se dirigen al Instituto Nacional de Medicina Forense, donde se llevarán a cabo los procedimientos de identificación”, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en redes sociales.

Las FDI inspeccionaron los cuatro ataúdes antes de cubrirlos con banderas israelíes y celebrar una breve ceremonia oficiada por un rabino militar. Luego, los restos fueron trasladados para su identificación y confirmar que pertenecen a rehenes asesinados. Mientras que Hamas no reveló la identidad de los cuerpos que entregó a la Cruz Roja.

La Unidad de Portavoces de las FDI solicitó públicamente actuar con sensibilidad y esperar la identificación oficial, información que será comunicada primero a las familias involucradas.

image

Además, el ejército israelí subrayó que Hamas debe cumplir con su parte del acuerdo y esforzarse por devolver a todos los rehenes y fallecidos, permitiendo así un entierro digno.

Un alto mando de Hamas había indicado previamente a la agencia de noticias AFP que se entregarían entre cuatro y seis cadáveres de rehenes israelíes en la noche del martes, como parte del reciente acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel. Según la declaración, transmitida bajo condición de anonimato, Hamas notificó a los mediadores internacionales sobre esta entrega de cuerpos.

Durante la jornada de este martes, el ejército israelí confirmó que los restos de otros cuatro rehenes entregados por Hamas el lunes ya fueron identificados.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que habría novedades sobre los cautivos “en el transcurso de las próximas horas”.

Por su parte, el hospital Nasser en Gaza informó que recibió los cuerpos de 45 palestinos, que fueron devueltos por Israel conforme al acuerdo facilitado por el presidente estadounidense Donald Trump para avanzar en el fin de la guerra en Gaza.