¿Quiénes son los rehenes argentinos liberados por Hamás?

Pasaron más de dos años en cautiverio hasta que un acuerdo promovido por Donald Trump y los Estados Unidos logró ponerle fin a su cautiverio.

Minutos antes de ser entregados para su traslado, el grupo terrorista Hamas le permitió a los hermanos Ariel y David Cunio hablar con sus familiares por videollamada.

"Una película de terror"

La madre de los hermanos Cunio fue entrevistada por la televisión israelí, “Usted pudo hablar con su hijo por videollamada. ¿Qué le dijo?”, consultó el reportero. La madre, entre lágrimas de alegría: “No escuché nada de lo que dijo, había demasiado ruido, no me importa, está libre”.

“Al principio rechacé la llamada porque no reconocía el número. Se ven perfectamente bien; la barba de David es un poco más blanca, pero no importa. Les dije que los adoro”, detalló Sylvia Cunio.

También difundieron una imagen de Eitan Horn en una videollamada con su familia, minutos antes de su liberación.

David Cunio fue secuestrado junto a sus hijas mellizas Yuli y Emma, de 3 años, y su esposa Sharon Aloni Cunio. Las tres mujeres fueron liberadas a fines de noviembre durante la primera tregua.

Ariel fue secuestrado junto a su novia Arbel Yehud. Antes de ser capturado, logró enviar un mensaje a su hermano: “Estamos en una película de terror”, escribió. Yehud fue liberada en febrero, pero el joven continuó en cautiverio.

Tanto a Ariel como a David Cunio se los llevaron del kibutz Nir Oz (Pradera de la Fuerza).

Messi "salvó" de ser secuestrada a la abuela de los hermanos Cunio

La familia Cunio, de origen argentino, reside en Israel desde que José Luis y Silvia emigraron a Medio Oriente en 1986. La abuela, Ester, estuvo a punto de ser secuestrada en el kibutz Nir Oz cuando dos miembros de Hamas irrumpieron en su casa y le exigieron información sobre su familia.

Al no poder comunicarse fluidamente en hebreo ni en inglés, Ester respondió: “Le dije que yo hablo en argentino, en castellano”. El terrorista, sorprendido, preguntó: “¿¡Qué es Argentina!?”.

La situación cambió cuando Ester mencionó: “Yo soy de donde es Messi”. El hombre reaccionó de inmediato: “¡¿Messi!? A mí me gusta Messi…”. Tras escuchar el nombre del futbolista, el secuestrador modificó su actitud, le apoyó un brazo en el hombro, le entregó sus armas y posaron juntos para una fotografía.

Secuestrado mientras visitaba a su hermano

Eitan Horn fue secuestrado cuando visitaba a su hermano Iair en el kibutz Nir Oz. Ese 7 de octubre, los hermanos se preparaban para una festividad religiosa cuando comenzó el ataque.

Al escuchar las primeras alarmas, Iair y Eitan se metieron en el cuarto de seguridad y se comunicaron por teléfono con su papá Itzkin.