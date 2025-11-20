Se desplomó Bitcoin y alcanzó su nivel más bajo en siete meses

La abrupta caída, que llegó hasta los US$86.500, registró su nivel más bajo en casi siete meses y dejó al descubierto la fragilidad que atraviesa el ciclo actual.

Mientras que el descenso en el precio de la principal criptomoneda ocurrió un mes después de que el activo alcanzara su máximo histórico por encima de US$126.000, impulsado por el clima favorable generado por las políticas pro-cripto de la administración de Donald Trump.

image.png Bitcoin no alcanzaba la marca de los US$30.000 desde el 18 de abril pasado

Las empresas vinculadas a las criptomonedas se han visto atrapadas en la caída. Las acciones de Robinhood Markets, que se han triplicado este año gracias a la fortaleza del comercio de criptomonedas, han caído un 21% en lo que va de noviembre. El intercambio de criptomonedas Coinbase Global ha caído un 23%.

La caída en las criptomonedas es parte de una venta más amplia en los mercados globales este mes. El S&P 500 ha caído casi un 3%, al igual que el DAX de Alemania, mientras que el Nikkei en Japón ha bajado un 7%. Nvidia, compañía emblemática de inteligencia artificial, ha caído un 9%.

Ethereum, el segundo mayor activo del mercado, cayó por debajo de US$2800 por primera vez en cinco meses y acumula una baja anual cercana al -9%.

Las medidas de Trump en el mercado cripto

A su regreso al poder en enero pasado, Trump relajó las regulaciones sobre el sector y prometió convertir a EE.UU. en la capital del cripto. Poco antes de las elecciones de 2024, fundó junto a sus hijos la empresa World Liberty Financial , que podría generar decenas de millones de dólares al año gracias a su acuerdo con Binance.

En octubre, el presidente republicano indultó al fundador de Binance, Changpeng Zhao, condenado a cuatro meses de prisión por blanqueo de dinero.