El desafiante mensaje de Trump a Irán

Trump ordena un "bloqueo prolongado"

Horas antes, Trump ordenó a Administración que se prepare para un bloqueo prolongado contra Irán para aumentar la presión económica sobre Teherán y forzar concesiones sobre su programa nuclear.

El estancamiento en las negociaciones se debe a las profundas diferencias sobre qué temas deben priorizarse en la mesa de negociación. Según trascendió, el plan presentado por Irán busca una solución inmediata a su crisis económica, pero posterga el debate armamentístico.

La oferta de Irán contempla la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz (donde transita el 20% del crudo mundial) y el levantamiento del bloqueo naval de Estados Unidos a cambio de aplazar el diálogo sobre su programa nuclear.

Por su parte, Trump considera "insuficiente" cualquier pacto que no garantice el desmantelamiento de las reservas de uranio enriquecido. Aceptar la oferta iraní sin garantías nucleares impediría a Trump presentar el acuerdo como una "victoria política", indicó CNN.

Pese a todo, Trump extendió la semana pasada el alto el fuego de manera indefinida para permitir que la diplomacia avance. Sin embargo, el pasado fin de semana fracasó el intento de concretar una segunda ronda de conversaciones en Pakistán, a pesar del viaje del canciller iraní a Islamabad.

Fuentes cercanas a la Casa Blanca indicaron al medio antes mencionado, en una reunión reciente con asesores de Seguridad Nacional, Trump habría manifestado su insatisfacción total con el estado actual de las conversaciones. Según el mandatario, Irán le comunicó que se encuentra en un "estado de colapso", lo que explicaría su urgencia por normalizar el flujo comercial en Ormuz antes de resolver sus "problemas internos de liderazgo".