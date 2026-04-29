Putin le advirtió a Trump que una invasión a Irán es "inaceptable"

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Por su parte, el mandatario ruso llamó la atención a las "inevitables consecuencias nefastas" del uso de la fuerza por parte de los Estados Unidos e Israel contra Irán, no solamente para Teherán y los países vecinos, sino para toda la comunidad internacional. "Y, por supuesto, la opción de una operación terrestre en territorio iraní parece completamente inaceptable y peligrosa", advirtió Ushakov.

"Rusia está firmemente decidida a prestar todo su apoyo a los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica a la crisis y ha presentado una serie de propuestas destinadas a resolver las discrepancias en torno al programa nuclear iraní", afirmó, señalando que, "con este fin, se mantendrán contactos activos con los representantes de Irán, los líderes de los países del golfo Pérsico, así como con Israel y el equipo de negociadores estadounidenses".

El conflicto en Ucrania

En cuanto al conflicto ucraniano, Trump cree que el acuerdo, que pondría fin a las hostilidades, ya está por llegar, indicó el asesor presidencial ruso. A petición del mandatario estadounidense, Putin le brindó el balance de la situación actual en la zona de combates, donde las tropas rusas "mantienen la iniciativa estratégica" y avanzan contra las posiciones del adversario.

Putin aseguró que está dispuesto a declarar una tregua con Ucrania por "El Día de la Victoria el 9 de mayo" que se conmemora la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial.

Según Ushakov, el mandatario estadounidense apoyó la iniciativa del presidente ruso. También señaló que las celebraciones por el Día de la Victoria marcan la "victoria común" de Rusia y los Estados Unidos sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial.

Al mismo tiempo, Putin le aseguró a Trump que Rusia alcanzará sus objetivos en la operación militar especial en Ucrania "en cualquier caso". En ese contexto, Putin sostuvo que para avanzar hacia un arreglo por la vía del diálogo es necesario que el líder ucraniano, Vladímir Zelenski, responda de forma positiva a las propuestas que Rusia de quedarse con la Península de Crimea.