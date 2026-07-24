Trump plantea dos caminos frente a Irán: intensificar la ofensiva militar o avanzar hacia un acuerdo

Contactos diplomáticos

Trump aseguró que los contactos diplomáticos continúan de manera permanente y que percibe una mayor predisposición por parte de Irán. "Estamos hablando con ellos. Creo que se están poniendo cada vez más serios a medida que pasan los días, quizás por la razón obvia", expresó. No obstante, aclaró que ese cambio de actitud no garantiza un entendimiento definitivo.

Consultado sobre quiénes representan a Estados Unidos en las negociaciones, respondió que participa "prácticamente todo el equipo", incluidos el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes mantienen un rol activo en los contactos con la República Islámica.

El mandatario también dejó en claro que no busca cerrar un acuerdo de manera apresurada antes de las elecciones legislativas de noviembre. "Tenemos que hacerlo bien", sostuvo, al remarcar que la prioridad es alcanzar un entendimiento que garantice los intereses estratégicos de Washington.

Mensaje para China y Rusia

En paralelo, Trump envió un mensaje a China y Rusia, dos países que históricamente mantienen vínculos con Teherán. A través de su red social Truth, aseguró que ninguno de los dos está suministrando armamento a Irán y advirtió que, de hacerlo, "sería muy malo" para ambos.

El presidente estadounidense reveló que su par chino, Xi Jinping, le aseguró durante una reunión mantenida en mayo en Pekín que China no vendería armas "bajo ninguna circunstancia" a la República Islámica, compromiso que, según indicó, también alcanza a las empresas chinas. Trump afirmó que confía en esa promesa debido a la buena relación bilateral y a la cooperación que, según dijo, mantiene Washington con Pekín.

Respecto de Rusia, sostuvo que el presidente Vladímir Putin también le manifestó que no suministrará armamento a Irán, pese a la estrecha relación entre Moscú y Teherán y al contexto de la guerra en Ucrania.

Mientras continúan los bombardeos y las negociaciones diplomáticas avanzan con incertidumbre, la Casa Blanca mantiene una estrategia dual que combina la presión militar con la búsqueda de una salida negociada, en un conflicto cuyo desenlace sigue siendo imprevisible.