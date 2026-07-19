Trump, los Reyes de España, Tom Cruise y todos los famosos presentes en la final

El MetLife Stadium reunió a figuras de la política, el cine, la música y el deporte para la definición entre Argentina y España, aunque el presidente Javier Milei decidió no viajar a Estados Unidos.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo captó la atención de millones de fanáticos del fútbol, sino que también reunió a una impresionante cantidad de celebridades en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La FIFA convocó a más de un centenar de invitados especiales para presenciar el partido decisivo, con representantes de la política, el espectáculo, la música y el deporte que convirtieron al estadio en uno de los principales puntos de encuentro del mundo.