Trump, los Reyes de España, Tom Cruise y todos los famosos presentes en la final

El MetLife Stadium reunió a figuras de la política, el cine, la música y el deporte para la definición entre Argentina y España, aunque el presidente Javier Milei decidió no viajar a Estados Unidos.
La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo captó la atención de millones de fanáticos del fútbol, sino que también reunió a una impresionante cantidad de celebridades en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La FIFA convocó a más de un centenar de invitados especiales para presenciar el partido decisivo, con representantes de la política, el espectáculo, la música y el deporte que convirtieron al estadio en uno de los principales puntos de encuentro del mundo.
Entre las presencias más destacadas estuvieron los reyes Felipe VI y Letizia de España, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, además del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. También asistió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras que el actor Tom Cruise tuvo un rol protagónico al brindar un discurso durante la ceremonia previa.
En contraste, el gran ausente fue el presidente argentino, Javier Milei, quien decidió no viajar a Nueva Jersey para mantener la cábala que sostiene desde el inicio del Mundial: seguir todos los partidos de la Selección desde el mismo lugar y con las mismas personas.
La previa del encuentro incluyó un importante espectáculo musical. Laura Pausini, Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretaron el himno oficial de la FIFA, Jennifer Hudson cantó el himno de Estados Unidos, mientras que María Bacerra entonó las estrofas patrias de Argentina. También participaron Post Malone e IShowSpeed, uno de los creadores de contenido más populares del mundo y protagonista de varios momentos virales durante la Copa del Mundo.
En las tribunas también se pudo ver a figuras como Javier Bardem, Marcelo, James Harden, Victor Wembanyama, Lindsay Vonn, Gustavo Dudamel, Julia Garner y Youri Djorkaeff. A ellos se sumaron otras personalidades invitadas por la FIFA, entre ellas Mick Jagger, Brad Pitt, Dua Lipa, Bizarrap, Carlos Alcaraz, David Beckham, Zinedine Zidane, Didier Drogba, Kaká, Serena Williams, Stephen Curry, Kevin Durant, Kim Kardashian, Anna Wintour y Karlie Kloss.
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