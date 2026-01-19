Trump vinculó el Premio Nobel de la Paz con su postura sobre Groenlandia y la OTAN

La afirmación figura en una carta dirigida al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, cuyo contenido fue filtrado por el corresponsal de la cadena PBS News, Nick Schifrin.

“Querido Jonas: teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”, señala el texto atribuido al mandatario republicano. En la misiva, Trump volvió a destacar su rol en conflictos internacionales y se mostró crítico con el rol de Europa en materia de seguridad.

Trump apuntó contra Dinamarca

El mensaje también reavivó la controversia en torno a Groenlandia, territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca. Trump vinculó su reclamo expansionista con la falta de reconocimiento del Nobel y cuestionó el “derecho de propiedad” danés sobre la isla. “Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China. No hay documentos escritos que respalden su posesión, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos”, escribió.

En ese marco, el presidente estadounidense aseguró haber hecho “más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación” y sostuvo que ahora la alianza atlántica “debería hacer algo por Estados Unidos”. “El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia”, concluyó en la carta.

Støre confirmó este lunes al diario noruego VG haber recibido un mensaje de texto de Trump el domingo, en respuesta a otro que él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, le habían enviado previamente. Según explicó, el contacto buscaba expresar la preocupación de Noruega y Finlandia por el aumento de aranceles anunciado por Washington y la necesidad de desescalar el cruce de declaraciones, además de solicitar una conversación telefónica entre los tres líderes.

La postura de Noruega sobre Groenlandia

“El mensaje de Trump llegó poco después. Fue decisión suya compartirlo con otros líderes de países de la OTAN”, indicó el primer ministro noruego, quien remarcó que la postura de su gobierno es clara: Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca y el apoyo a Copenhague es “total”.

Støre también recordó que el Premio Nobel de la Paz es otorgado por un comité independiente y no por el Gobierno noruego. “Se lo he explicado a Trump varias veces de forma clara”, afirmó. En 2025, la distinción fue concedida a la líder opositora venezolana María Corina Machado por su labor en la promoción de los derechos democráticos, aunque la decisión generó controversia luego de que la dirigente entregara su medalla a Trump durante un encuentro en la Casa Blanca, pese a que desde Oslo se aclaró que el premio es intransferible.

En paralelo, Trump volvió a insistir públicamente en la necesidad de “eliminar la amenaza rusa” en Groenlandia. A través de su red social Truth Social, aseguró que Dinamarca no ha cumplido con ese objetivo y que “ha llegado el momento” de actuar, profundizando así un clima de tensión diplomática en el norte de Europa.