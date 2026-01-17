Donald Trump invitó a Javier Milei a participar de una organización para la paz global

A través de sus redes sociales, Milei calificó la invitación de su par norteamericano como un "honor" y destacó que el país participará en calidad de Miembro Fundador. "La Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad", destacó el libertario en su cuenta de X.

En la publicación, el Presidente adjuntó la carta de invitación que el recibió anoche por parte de la Casa Blanca. De acuerdo al contenido de la misma, está habilitado para “designar un representante autorizado para asistir y participar en las reuniones en su nombre”.

La organización nace bajo el liderazgo de Trump con la premisa de promover una "paz duradera" en regiones devastadas por la guerra. La inclusión de la Argentina en este selecto grupo ratifica el alineamiento total de Milei con la agenda de seguridad y política exterior de los Estados Unidos.

El primer objetivo declarado de la junta es mediar y estabilizar la situación en Medio Oriente tras años de conflicto. Funcionará como un foro de cooperación para naciones que mantengan una postura firme contra el terrorismo internacional. Se espera que la organización utilice canales alternativos a los organismos tradicionales (como la ONU) para acelerar acuerdos de paz.

Este movimiento posiciona a la Argentina como el principal aliado de la administración Trump en el hemisferio sur, asumiendo una "responsabilidad de escala global" que excede la agenda regional. Y sobre todo, marca un quiebre con la histórica política de neutralidad o mediación multilateral del país, volcándose hacia una diplomacia de "alineamiento activo" con las potencias occidentales en los conflictos más sensibles del siglo XXI.

La carta completa de la Casa Blanca

“Estimado Sr. Presidente: Es un gran honor para mí invitarlo, como Presidente de la República Argentina, a unirse a mí en un esfuerzo histórico y magnífico para consolidar la paz en Medio Oriente y, al mismo tiempo, embarcarnos en un nuevo y audaz enfoque para resolver el conflicto global.

El 29 de septiembre de 2025, anuncié el Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza, una extraordinaria hoja de ruta de 20 puntos rápidamente adoptada por todos los líderes mundiales, incluidos los principales Jefes de Estado del Mundo Árabe, Israel y Europa. En cumplimiento de este Plan, el 17 de noviembre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó por abrumadora mayoría la Resolución 2803, que acogió y respaldó esta visión.

Ahora es el momento de convertir todos estos sueños en realidad. En el corazón del Plan se encuentra la Junta de la Paz, la Junta más impresionante y trascendental jamás reunida, que se establecerá como una nueva Organización Internacional y Administración de Gobierno de Transición.

Nuestro esfuerzo reunirá a un distinguido grupo de naciones dispuestas a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera, un honor reservado para quienes están dispuestos a liderar con el ejemplo e invertir con brillantez en un futuro seguro y próspero para las generaciones venideras. Próximamente, convocaremos a nuestros maravillosos y comprometidos socios, la mayoría de los cuales son líderes mundiales altamente respetados.

Como Presidente de la Junta, invito formalmente a la República Argentina a unirse como Estado Miembro Fundador y a adherirse a la Carta de la Junta de la Paz, representada por usted. Esta Junta será única, ¡nunca ha habido una igual! Cada Estado Miembro podrá designar un representante autorizado para asistir y participar en las reuniones en su nombre. Adjunto el Plan Integral y la Carta de la Junta, que ya está abierta a su firma y ratificación.

Espero con interés trabajar con usted, a largo plazo, hacia el objetivo de establecer una paz mundial, prosperidad y grandeza duraderas para todos. Con mis mejores deseos, los saluda atentamente".