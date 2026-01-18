Después de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la UE, Javier Milei viaja a Davos

Milei irá acompañado por su hermana Karina, el canciller Pablo Quirno y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado). Su estadía se extenderá hasta el miércoles, cuando desde las 11.45 hora argentina brindará su discurso en el bloque que se titula "¿Cómo podemos cooperar en un mundo más disputado?".

El líder de La Libertad Avanza expondrá por tercer año consecutivo en Davos y está previsto que su mensaje dure alrededor de media hora. Un rato antes lo hará el presidente estadounidense, Donald Trump, su principal aliado internacional. En principio, no habría una reunión entre ambos en Suiza.

El discurso de Milei en Davos generó el rechazo del colectivo LGBTIQ+ y de distintos referentes políticos. Javier Milei expondrá por tercer año consecutivo en el Foro Económico de Davos.

Milei estará en Davos: las claves de su mensaje

Según trascendió, el discurso de Milei girará en torno a la defensa de la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista. “El Presidente expondrá la necesidad de que el mundo occidental recupere el sentido común”, confió una fuente con acceso a su despacho a la agencia Noticias Argentinas.

En Casa Rosada plantean que Davos representa una plataforma global para difundir las ideas libertarias y que lleguen a distintos sectores del mundo. “Milei toma el primer discurso en el Foro Económico como un discurso fundacional de su gestión que le permitió cobrar protagonismo y relevancia a nivel mundial”, destacó un funcionario.

De alguna manera, buscará mostrarse también como el delegado de Trump Latinoamérica y respaldará el operativo militar de EE.UU. que concluyó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Como antesala, Milei lleva la carta de invitación del norteamericano para ser parte de la Junta de la Paz que organizó el líder estadounidense para intentar desactivar el conflicto en la Franja de Gaza y otros focos de tensión a nivel global.

El mandatario brindó hace algunos días en una entrevista las claves de su discurso, al sostener que “el diseño de las políticas públicas debe estar guiado por el respeto de los valores éticos y morales de una sociedad y no por el utilitarismo político”. También podría hacer referencia a la necesidad de concretar una cumbre de líderes de derecha, algo que planteó en ediciones anteriores, pero que reforzará luego del triunfo de expresiones similares en la región.

Tal como anticipó días atrás, el libertario aspira a reunir los referentes regionales José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú).

davosagenda El Foro Económico de Davos empezará este lunes y finalizará el próximo viernes.

La agenda de Milei en Davos

Durante su viaje al Foro Económico, el Presidente tiene pactado un encuentro con CEOs de bancos mundiales y, además, se reunirá con "un emprendedor muy importante", según adelantaron desde la Casa Rosada. El miércoles protagonizará un saludo formal -con foto incluida- con su par de Suiza, Guy Parmelin.

Desde su entorno prevén que Milei pueda tener alguna cumbre más con otro jefe de Estado, pero debe confirmarse en las próximas horas. La agenda incluirá dos entrevistas con medios de prensa internacionales, aunque no se confirmó qué día será.