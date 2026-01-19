Milei se reunirá con empresarios en Davos con la expectativa de encontrarse a Trump

Javier Milei durante su participación en el Foro en Davos, el año pasado. Javier Milei durante su participación en el Foro en Davos, el año pasado.

En el itinerario oficial se prevé una reunión privada el martes con un emprendedor, pero no hay más detalles sobre el encuentro.

El miércoles, Milei tendrá un saludo formal con Guy Parmelin, presidente de Suiza. A las 11:45 expondrá en el escenario del Foro de Davos, en la que seguramente apunte contra la agenda “woke”, insista con la apertura comercial, critique a los movimientos de izquierda y refuerce su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos. Por último aprovechará la cumbre para mantener reuniones con altos ejecutivos de la banca global.

En este viaje, se espera que el Ejecutivo argentino se encuentre con CEOs de grandes empresas multinacionales como Jamie Dimon, del JP Morgan; Larry Fink, de BlackRock; David M. Solomon, de Goldman Sachs; Brian Moynihan, del Bank of America; Onur Genç, del BBVA; y Héctor Grisi, del Banco Santander.

Al mismo tiempo, Donald Trump también asistirá a la cumbre económica, por lo que persiste la expectativa de Javier Milei de tener un encuentro con el mandatario estadounidense, aunque no está confirmada una bilateral, o incluso un cruce, entre ambos.