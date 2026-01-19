Política |

Milei se reunirá con empresarios en Davos con la expectativa de encontrarse a Trump

El presidente de la Nación está rumbo a Davos, Suiza, para ser parte del Foro Económico Mundial y con la ilusión de cruzarse con Donald Trump. La cumbre se desarrollará desde el 19 al 23 de enero.

Javier Milei está rumbo a Davos, Suiza, para ser parte del Foro Económico Mundial que se desarrollará desde el 19 al 23 de enero. EL presidente se reunirá con empresarios internacionales para reforzar las relaciones e impulsar la agenda antiwoke, con expectativas de tener una reunión con Donald Trump.

Javier Milei durante su participación en el Foro en Davos, el año pasado.
Javier Milei durante su participación en el Foro en Davos, el año pasado.
Javier Milei durante su participación en el Foro en Davos, el año pasado.

En el itinerario oficial se prevé una reunión privada el martes con un emprendedor, pero no hay más detalles sobre el encuentro.

El miércoles, Milei tendrá un saludo formal con Guy Parmelin, presidente de Suiza. A las 11:45 expondrá en el escenario del Foro de Davos, en la que seguramente apunte contra la agenda “woke”, insista con la apertura comercial, critique a los movimientos de izquierda y refuerce su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos. Por último aprovechará la cumbre para mantener reuniones con altos ejecutivos de la banca global.

ADEMÁS: El FMI mantuvo la proyección de un crecimiento de 4% para la Argentina

En este viaje, se espera que el Ejecutivo argentino se encuentre con CEOs de grandes empresas multinacionales como Jamie Dimon, del JP Morgan; Larry Fink, de BlackRock; David M. Solomon, de Goldman Sachs; Brian Moynihan, del Bank of America; Onur Genç, del BBVA; y Héctor Grisi, del Banco Santander.

Al mismo tiempo, Donald Trump también asistirá a la cumbre económica, por lo que persiste la expectativa de Javier Milei de tener un encuentro con el mandatario estadounidense, aunque no está confirmada una bilateral, o incluso un cruce, entre ambos.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados