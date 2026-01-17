Marta Fort atropelló a una mujer en Belgrano: ¿qué se sabe del accidente?

Según se informó, el episodio ocurrió alrededor del mediodía, cuando la joven circulaba por la zona y, por razones que aún se investigan, impactó contra una peatona que cruzaba la calle. Tras el choque, personal del SAME se hizo presente en el lugar para asistir a la mujer atropellada, quien fue trasladada de manera preventiva a un centro de salud para una revisión médica.

En diálogo con el canal Todo Noticias, César Carozza, abogado de Marta Fort, brindó detalles sobre lo sucedido y llevó tranquilidad respecto al estado de salud de ambas. “Esto fue hace un par de horas. Se trató de un accidente de tránsito. Lamentablemente la señora cruzó mal y Marta venía circulando. La señora no está mal, pero por una cuestión de precaución actuó el SAME y la llevaron a revisión, que es lo usual”, explicó.

La señora cruzo a media calle y martita fort no logro esquivarla. La señora esta fuera de peligro. #LAM pic.twitter.com/5mJeW6zZZs — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 17, 2026

El letrado también confirmó que Marta Fort se encuentra en buen estado y ya regresó a su domicilio. “Marta está bien, en su casa. Si bien se va a labrar algún sumario, es muy prematuro. Esto tiene que llegar a la comisaría y se tiene que hacer el trámite correspondiente”, señaló.

Asimismo, Carozza indicó que iniciará los pasos administrativos habituales en este tipo de casos. “Yo ya me comprometí a pasar a buscar el sumario porque tengo que hacer la denuncia de siniestro”, agregó.

Por el momento, el hecho es tratado como un accidente vial y no se informó sobre imputaciones ni medidas judiciales adicionales, a la espera de que se completen las actuaciones correspondientes.