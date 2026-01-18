Irán rechazó que la Argentina haya declarado grupo terrorista a la Fuerza Quds

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, calificó la medida como “inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligrosa desde el punto de vista político”. También advirtió que la decisión del gobierno de Javier Milei "recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán".

fuerza quds Desde Irán advirtieron que habrá una respuesta a través de esta decisión de Argentina.

La declaración de Argentina fue difundida el sábado a través de un comunicado: "La Oficina del Presidente informa de que el Gobierno Nacional ha declarado a la Fuerza Quds y a trece individuos vinculados a este grupo militar iraní como organización terrorista".

El Ejecutivo responsabilizó al grupo iraní de los atentados contra la embajada de Israel en 1992 y el atentado a la AMIA en 1994. Si bien ninguno de los dos ataques han sido resueltos judicialmente, en el comunicado se lo adjudican a Irán y al grupo libanés Hezbollah.

El texto expresó que, desde de la resolución adoptada, la Fuerza Quds quedó incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Según la Oficina del Presidente, la medida implica la aplicación de “sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción”.

La decisión, impulsada por Milei, se adoptó en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Esta medida tuvo un fuerte respaldo internacional de Estados Unidos e Israel.

El Departamento de Estado de EE.UU. publicó en su cuenta de X: "Estados Unidos celebra la decisión de Argentina, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, de designar a la Fuerza Quds como organización terrorista. Como brazo clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, la Fuerza Quds ha promovido la violencia en todo Medio Oriente y más allá, al tiempo que reprime a su propio pueblo en su país. Este importante paso refuerza el esfuerzo global para combatir el terrorismo respaldado por Irán y apoyar al pueblo iraní".

En cuanto a Israel, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, resaltó: “Es un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA”.