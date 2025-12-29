Internacionales |

Ucrania atacó con 91 drones una residencia oficial de Putin

Pese al ataque, el canciller Rusia, Serguéi Lavrov. señaló que, si bien Moscú no planea abandonar las conversaciones de paz, revisará su postura debido a las acciones de Kiev, que ha pasado a “una política de terrorismo de Estado”.

Ucrania intentó ejecutar un ataque terrorista con más de 90 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia oficial del presidente de Rusia, Vladímir Putin, localizada en la provincia de Nóvgorod, informó este lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov.

Según el canciller, el intento de ataque tuvo lugar la noche del 28 al 29 de diciembre con 91 drones de largo alcance. Detalló que todos los drones fueron derribados por los sistemas de defensa aérea y que no existe información de víctimas ni daños.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, fue quien informó a la prensa sobre la denuncia.
"Queremos destacar el hecho de que esta acción se llevó a cabo durante las intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano. Acciones imprudentes como esta no quedarán sin respuest a", resaltó Lavrov. "Los objetivos de los ataques de respuesta y el momento en que serán lanzados por las Fuerzas Armadas de Rusia ya han sido determinados", añadió.

Por otra parte, indicó que Moscú no pretende abandonar las negociaciones con Washington que buscan resolver la crisis ucraniana, pero afirmó que es necesario revisar su postura. "Teniendo en cuenta la transformación definitiva del régimen criminal de Kiev, que ha pasado a aplicar una política de terrorismo de Estado, se revisará la posición negociadora de Rusia", recalcó.

Dólguiye Borody, conocido también como Valdai y Uzhín, es la residencia del presidente ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de Valdai, en la provincia de Nóvgorod. Forma parte del conjunto de residencias oficiales del mandatario, que incluyen el Kremlin, Novo-Ogariovo (a las afueras de Moscú), Bocharov Ruchéi (en Sochi) y el Palacio Konstantínovski en la localidad de Strelna, cerca de San Petersburgo.

Trump podría reunirse con Putin y Zelenski en busca de la paz

Trump dialoga con Zelenski y Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Ucrania, Volodímir Zelenski -cuyo mandato venciò en mayo de 2024-, se reunieron el domingo en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

Unas 2 horas antes de la reunión, el mandatario estadounidense mantuvo una "buena y muy productiva" conversación telefónica con Vladímir Putin que se llevó a cabo por iniciativa estadounidense y duró 1 hora y 15 minutos.

Tras el encuentro, Trump indicó que las partes cubrieron un 95 % de todas las cuestiones que hay que resolver. "No sé qué porcentaje, pero hemos avanzado mucho para poner fin a esa guerra", afirmó. De acuerdo con sus palabras, quedan uno o dos temas por ahora sin resolver, entre ellos la cuestión de Donbass.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anunció este lunes que una nueva llamada telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos tendrá lugar "muy pronto", pero no proporcionó más detalles.

