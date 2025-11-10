Filipinas: un supertifón dejó cinco muertos y más de un millón de evacuados

2025-11-06t234812z-1649864685-rc2wqhabgi3q-rtrmadp-3-asia-weather-philippines-20251109131436951

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos dispuso la extensión del estado de calamidad nacional por un año, medida que habilita recursos extraordinarios para la asistencia de los damnificados. Fung-wong azotó el país solo una semana después del tifón Kalmaegi, que había causado más de 200 muertos.

Reconstrucción y rescate

Las autoridades informaron que los mayores daños se registraron en Luzón, la isla donde se encuentra Manila. Miles de hogares quedaron bajo el agua tras el desborde de los ríos Chico y Cagayan. En la provincia de Aurora, donde el tifón tocó tierra, se evalúan los daños mientras continúa la búsqueda de desaparecidos.

Los servicios eléctricos siguen interrumpidos en amplias regiones, y miles de personas permanecen en centros de evacuación. Las autoridades advierten que las lluvias continuarán durante los próximos días.

El Centro Meteorológico de Taiwán informó que Fung-wong avanza hacia el norte y podría llegar a la isla con lluvias intensas y fuertes ráfagas.