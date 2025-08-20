México: hallan seis cabezas humanas al costado de una ruta

En un comunicado, la dependencia de justicia precisó que abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo de las extremidades encefálicas, localizadas a un costado de la vía.

thumbnail-image-20250820005152271

"Al tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía de Investigación y Peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar, donde iniciaron las primeras indagatorias. Cabe señalar que el lugar corresponde al del hallazgo, no así al del hecho", detalló la FGJE.

De esta manera, continuarán las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, según el informe de la agencia de noticias Xinhua.

De acuerdo con reportes periodísticos, fue un conductor que transitaba por la zona quien descubrió un costal sospechoso alrededor de las 07:00 (hora local), tras lo cual dio aviso a los servicios de emergencia.

Efectivos de la policía municipal acudieron al lugar, confirmaron el contenido del paquete y procedieron a acordonar la zona en espera de los peritos, así como de personal de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

whatsapp_image_2025-08-19_at_09

Junto a los restos, se halló una manta con un mensaje atribuido al grupo criminal conocido como La Barredora. En el texto del mensaje podía leerse:

“ESTO LES VA A PASAR A TODOS LOS QUE SE HACEN PASAR POR CARTEL DE JALISCO. VAMOS POR TI GENERAL, GALLO, CARROÑAS, GÜERO Y LOS GUZMÁN. ATTE. LA BARREDORA”.

Aunque en Puebla y Tlaxcala se ha detectado presencia de bandas dedicadas al tráfico de drogas y combustibles, ambos estados se mantenían ajenos a este tipo de hechos violentos.

Sin embargo, en los últimos meses se reportó el hallazgo de cadáveres en la zona limítrofe entre ambas regiones.

Estos hechos han sido frecuente desde hace más de una década en estados del norte y de la costa del Pacífico de México, donde operan bandas del narcotráfico.