Modelo de OnlyFans anunció su candidatura a diputada

Paniagua, conocida por su presencia en la plataforma OnlyFans, sostuvo que busca “aportar y sumar por su país”. En su mensaje, mencionó que se siente lista para asumir “nuevos retos y desafíos” y que en los próximos días presentará sus propuestas de campaña.

La joven afirmó que competirá por el partido Avanza País, con el número 13 de la lista. Sin embargo, fuentes de esa agrupación política informaron al diario Perú 21 que no figura afiliada. A su vez, su madre, Giovanna Moreno, exvedette y figura mediática, explicó que su hija fue invitada a postular y que su candidatura se oficializará el 22 de noviembre.

Moreno también contó que la motivación de Karen surge de su preocupación por “las regiones olvidadas” y por la infancia. “Ella entendió que la única forma de ayudar es desde donde se toman las decisiones”, comentó.

Mientras tanto, las redes reaccionaron rápido. Algunos celebraron su postulación y otros la compararon con Susy Díaz, la exvedette que fue congresista entre 1995 y 2000.