San Luis: un "therian" pidió atención veterinaria por "moquillo" y la profesional se negó

1770980582397 La médica veterinaria rechazó la atención por no estar habilitada a tratar humanos.

De acuerdo al testimonio, la persona llegó acompañada por otra que asumía el rol de “amo”. Ambas tendrían entre 30 y 40 años. La profesional que los recibió advirtió que el cuadro no correspondía a esa patología sino a un estado gripal y aclaró que, por normativa, no puede asistir a seres humanos, ya que eso implicaría ejercicio ilegal de la profesión.

La negativa fue comunicada en el lugar, con indicación de concurrir a hospitales o salas de atención primaria de la provincia.

Marco profesional y legal

Veglia, en declaraciones a la prensa, sostuvo que los veterinarios están habilitados exclusivamente para la atención de animales y que intervenir en la salud humana excede las incumbencias del título, y también destacó que el episodio fue grabado por los visitantes, lo que, según expresó, generó incomodidad en la profesional actuante.

Desde el Colegio de Veterinarios de San Luis informaron que comenzaron consultas con asesores legales y que evalúan abordajes conjuntos con el Colegio de Psicólogos y el Círculo Médico provincial para establecer criterios frente a situaciones similares.

Otro hecho en Córdoba

En paralelo, en la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba, una madre denunció públicamente que su hija de 14 años fue mordida en el tobillo por un grupo de personas que utilizaban máscaras de animales y actuaban como tales en la vía pública. El hecho habría ocurrido en inmediaciones del colegio Domingo Faustino Sarmiento.

Sin embaro, según fuentes policiales provinciales, no consta denuncia formal presentada hasta el momento.