La furia de Agustín Rada contra los therians: "Me tienen las pelotas llenas"

“Me tienen las pelotas llenas los therian. Recién lo hablábamos con Bianca, que está acá al lado mío. Son gente que tiene un quilombo y que se pone máscaras, pero es como el pistacho", comenzó Agustín, reconocido artista de los escenarios de Calle Corriente y popularmente conocido por los televidentes por su 2025 como parte de Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en las noches de El 13, que vuelve a a fines del mes de marzo a la tevé.

"En un momento están todos hablando, todos le ponían pistacho, todos, todos. Ahora todos therian. Ya está, listo, hablemos de otras cosas, qué sé yo.... Basta las noticias de therian, hablando de los therian, publicidades con therian, los therian. Nada más, es una reflexión. Ahí terminó el microondas”, reflexionó Rada, a través de un video casero que compartió en sus redes sociales.

Acto seguido, el también influencer mostró a su perro y le preguntó, en voz alta: “¿Vos sos un therian?”. Y pocos segundos después, su hija Bianca, explicó junto a la mascota: “Manorio es el therian OG (original), el primero, porque es un humano, pero nos está engañando que es un perro, pero no lo es. Manorio es humano”.

Agustín rada, nota La moda social therian identifican individuos que se asocian espiritual o psicológicamente con un animal no humano. Lucen máscaras.

LA HISTORIA DE AMOR DE RADA

Agustín y la actriz Fernanda Metilli se conocen hace 12 años atrás, pero recién tiempo después de su primer encuentro tuvieron una cita, donde nació el amor. La primera salida fue a una heladería y su primer "desencuentro" fue por los gustos: ella prefiere los chocolatosos y él, los frutales. Y ya con más de una década de amor juntos, mantienen una dinámica que le funciona a la pareja.

Agustín Rada, nota Agustín y la actriz Fernanda Metilli se conocen hace 12 años atrás. Y mantienen una relación en casas separadas.

"Vivimos en casas separadas. Yo vivo en Hudson con Bianca y Onorio, mi perro. Y Fernanda vive en Capital. Es como si tuviéramos dos casas los dos. Yo gerencio la de Hudson y ella gerencia la de Capital. Yo a veces me quedo a dormir en la de Capital y otras ella se queda en la de Hudson. Yo creo que esto va a cambiar el día que decidamos ser padres, si es que algún día decidimos eso. O tal vez más adelante, cuando seamos más grandes. Lo que seguro va a suceder, porque lo hemos charlado bastante, es que cada uno va a tener su habitación".

"Ambos somos muy respetuosos del espacio del otro, tenemos el síndrome de exclusión completamente radicado. Si de repente mañana Fernanda me dice: “che, sabés que hoy no tengo ganas de verte, prefiero quedarme sola o ver a una amiga”, yo no me voy a sentir mal, no voy a pensar: ¡Ay!, no me quiere más. Tenemos mucha terapia encima y nos queremos mucho realmente. Nuestra relación es muy sana. Y, ojo, no somos una pareja abierta ni nada por el estilo, es más, somos muy conservadores", supo contar, Rada.