Pies infantiles y fotos con Bill Clinton: los nuevos archivos de Jeffrey Epstein

En una de las fotografías se distinguen las pequeñas piernas del menor sobre un sofá junto a Epstein, que aparece sin camisa y sonriendo ante la cámara. Hasta ahora, se desconocen la identidad y el sexo de la criatura.

El Departamento de Justicia difundió días atrás cientos de miles de páginas de archivos relacionados con el caso del financista y depredador sexual fallecido el 10 de agosto de 2019. Los documentos, en diversos formatos, incluyen fotografías y otros materiales vinculados a las investigaciones.

Entre las personalidades que figuran en las imágenes aparecen el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, el cantante Michael Jackson y el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger. Los archivos también exhiben videos del interior del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, grabados el día en que Epstein se suicidó en su celda.

Trum y Elpstein.jpg Jeffrey Epstein, Donald Trump y sus respectivas parejas (Archivo).

El caso de Jeffrey Epstein

El multimillonario estadounidense Jeffrey Epstein fue condenado en 2008 por la compra de servicios sexuales de una menor y posteriormente acusado de tráfico sexual de menores a gran escala. Era conocido por su círculo de amistades con políticos, celebridades y empresarios, y su residencia privada en la isla Little St. James, en el Caribe, fue el epicentro de numerosas investigaciones por abuso sexual.

Epstein fue hallado sin vida en su celda de una cárcel neoyorquina mientras enfrentaba cargos federales, en un hecho oficialmente registrado como suicidio. Su muerte cerró parcialmente el caso, pero dejó abiertas múltiples investigaciones sobre sus socios y redes de explotación.

Desde el inicio del escándalo, fueron publicadas decenas de fotografías del depredador sexual junto a algunos de sus amigos famosos y poderosos, entre ellos el director de cine Woody Allen; el cofundador de Microsoft, Bill Gates; el teórico político Noam Chomsky; el exestratega de la Casa Blanca, Steve Bannon; e incluso el propio Donald Trump.

Jeffrey Epstein se suicidó en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York.

El presidente estadounidense negó cualquier implicancia en los crímenes de Epstein. “Todo el mundo conocía a este hombre”, comentó la semana pasada. “Tiene fotos con todo el mundo”, agregó.

Después de la publicación reciente de nuevos archivos, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. denunciaron que una fotografía en la que aparece Trump fue retirada de un conjunto de documentos.

Mientras tanto, los documentos judiciales ya divulgados implican como cómplices del financista a numerosas personas influyentes, entre ellas el príncipe británico Andrés, el inversionista multimillonario Glenn Dubin y el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, entre otras figuras de alto perfil.