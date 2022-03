Daria Kaleniuk durante una conferencia de prensa de Boris Johnson en Varsovia, en Polonia, rompió en llanto, mientras le hacía una serie de preguntas mandatario del Reino Unido.

Sin rodeos, la periodista se refirió a la posición de la Unión Europea y de la OTAN a nivel militar, ante la situación que vive Ucrania.

Según ella, la alianza militar está midiendo sus pasos por miedo al comienzo de un conflicto militar de escala mundial. Así responde ante esta estrategia: "La OTAN no está dispuesta a defenderse, porque tiene miedo de una Tercera Guerra Mundial, pero ya ha empezado".

Una periodista realizó un fuerte planteo a Boris Johnson por la invasión a Ucrania.

Por otra parte, Kaleniuk no está conforme con la ausencia de sanciones a los magnates rusos, como es el caso de Roman Abramovich, quien se refugia con su familia en una mansión mientras. "Son los niños ucranianos los que están recibiendo el golpe", agregó.

A partir de ese instante, llegando al llanto en cuanto menciona a su familia y a su equipo de trabajo: "No sabemos hacia dónde correr. Esto es lo que está ocurriendo, Primer Ministro".

Luego llegó el turno de la respuesta de Johnson, quien no pareció conmoverse con las palabras que escuchó: "Bueno muchas gracias por sus preguntas y gracias por venir aquí hoy. Me alegro de que haya podido venir aquí. Y mire, solo quería decir que soy muy consciente de lo que podemos hacer como Gobierno de Reino Unido, y no es suficiente para usted, soy consciente de ello".

El video del cruce entre la periodista y Johnson se hizo viral rápidamente en las redes sociales, donde muchos usuarios destacaron las palabras de la ucraniana y también la total pasividad exhibida por un atónito premier británico.