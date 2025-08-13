Uruguay avanza en la legalización de la eutanasia

En caso de que el proyecto se apruebe en la Cámara Alta, Uruguay se convertirá en el tercer país de América Latina en permitir este derecho después de Colombia (rige desde 1997) y Ecuador (2024). En Chile, en tanto, el Congreso analiza actualmente una propuesta en este sentido.

El proyecto

El proyecto de ley de Uruguay, que consta de 13 artículos y fue bautizada como "Muerte digna", reconoce el derecho de los individuos a "decidir sobre su propio destino y a evitar sufrimientos que entiendan insoportables según su percepción personal" y abarca tanto a uruguayos como a residentes extranjeros.

También garantiza que la voluntad del paciente de poner fin a su vida sea "libre, seria y firme", y por ello se requerirá de dos opiniones médicas independientes y, en caso de discordancia entre ambas, se deberá recabar el dictamen de una junta médica. Luego, el paciente debe reiterar su voluntad por escrito ante dos testigos que no obtengan beneficio económico por su decisión, la cual puede revocar hasta el último momento.

Los médicos que no quieran participar de la eutanasia pueden acogerse a la objeción de conciencia, mientras que el personal médico que intervenga para cumplir la voluntad del paciente quedarán exentos de responsabilidad penal, civil y de cualquier otra índole, ya que no existirá ningún tipo de delito.

Uruguay dipuitados eutanasia

El debate

El maratónico debate se llevó a cabo en un clima de fuerte expectativa, ya que fue seguido desde las gradas del Parlamento por pacientes que hace años luchan por el derecho a tener una muerte digna.

En este contexto, el diputado de la bancada oficialista del Frente Amplio, Luis Enrique Gallo, quien fue el informante del proyecto, leyó entre lágrimas algunas de las cartas de los enfermos que quieren acogerse a la eutanasia.

Gallo explicó que principalmente se beneficiarán pacientes de enfermedades avanzadas como los cánceres sin posibilidad de reversión, neurodegenerativas, como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), y quienes quedan cuadripléjicos, con parálisis permanentes del cuello hacia abajo y que, en algunos casos, ni siquiera pueden respirar por sus propios medios.

Además, precisó que entre las posibles causales para solicitar la eutanasia se encuentran los "sufrimientos insoportables" relacionados con patologías o condiciones incurables e irreversibles.

Voces en contra

Por el contrario, el diputado del opositor Partido Nacional, Andrés Grezzi, informante de la minoría que rechaza la eutanasia, afirmó que no es prudente simplificar el debate entre sufrir y morir, consideró que hay un "apuro desmesurado" para debatir la ley y criticó que se le haya bautizado como "Muerte digna" para "manipular" a la opinión pública.

El discurso opositor más polémico, fue el de Gustavo Salle, de la bancada del partido conservador Identidad Soberana, quien sacó un martillo y simuló que rompería una copa de vidrio y comparó esa destrucción con la eutanasia. Luego mostró una foto del médico nazi Karl Brandt y aseguró que la eutanasia equivalía a los proyectos eugenésicos que desarrolló el régimen de Adolf Hitler.