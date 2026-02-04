El Índice Big Mac reveló cuál es la moneda más sobrevaluada de Latinoamérica

Según los datos difundidos por medios internacionales, la moneda de Uruguay presenta una sobrevaluación del 43,1 por ciento, lo que la posiciona como la segunda más sobrevaluada del mundo, solo por detrás del franco suizo, que alcanza un 48,4 %. En función de este cálculo, el valor teórico del dólar estadounidense sería de 55,39 pesos uruguayos.

El Índice Big Mac se basa en el principio de la paridad del poder adquisitivo y utiliza como referencia el precio de la hamburguesa en Estados Unidos, que actualmente es de 5,79 dólares. A partir de esa base, se comparan los precios locales para determinar si una moneda está sobrevaluada o subvaluada.

En enero de este año, según Forbes, os países con el Big Mac más caro fueron Suiza, con un precio de 7,99 dólares; Argentina, con 7,37 dólares; y Uruguay, con 6,91 dólares, según un relevamiento citado por Forbes. En 2025, Uruguay se ubicaba en el tercer puesto del ranking global, detrás de Suiza y Argentina, con una sobrevaluación del 19,3 %.

En contraste, varias monedas de la región aparecen como subvaluadas frente al dólar. El peso argentino muestra una subvaluación del 9,6 %, el peso chileno del 11,4 %, el sol peruano del 17,8 % y el real brasileño del 27,3 %, según el mismo índice.

El Índice Big Mac fue creado hace 40 años como una herramienta informal para medir el valor relativo de las monedas y, aunque no pretende ser un indicador económico definitivo, se convirtió en una referencia habitual para comparar el poder de compra entre países.