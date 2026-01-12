Venezuela: liberaron a un preso político argentino-israelí tras más de un año

Permaneció encarcelado durante más de un año en la cárcel de El Rodeo I -la misma donde se encuentra el gendarme Nahuel Gallo- y recuperó su libertad una semana después de la captura de Nicolás Maduro.

El diputado venezolano Richard Blanco aseguró que las liberaciones anunciadas son parciales y que aún hay cientos de presos políticos sin información oficial.

Según dijo el gobierno venezolano, 116 presos políticos fueron puestos en libertad durante la madrugada de este lunes. Foro Penal contabilizó hasta el momento una lista de 50 nombres, entre los cuales se encuentran varios extranjeros, incluido Harari.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ForoPenal/status/2010791084939505795&partner=&hide_thread=false #12E Lista confirmada por el Foro Penal de presos políticos excarcelados desde el 08/01/2026 hasta las 2:30 p.m. del 12/01/2026.



Seguimos validando información y verificando que en efecto se trate de presos políticos.



Seguimos#venezuela #presospoliticos@alfredoromero… pic.twitter.com/IlBuDUWLSP — Foro Penal (@ForoPenal) January 12, 2026

Este anuncio se da días después de que el jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de un "número importante" de personas. Hasta el momento, el Gobierno no ha hecho pública la cifra total, los nombres, ni las condiciones de las excarcelaciones.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) han confirmado entre 40 y 53 presos políticos liberados, respectivamente.

Desde el pasado jueves, cuando se anunciaron las excarcelaciones, familiares de presos políticos han pernoctado en varios centros penitenciarios, como El Rodeo I, a la espera de la liberación de sus seres queridos.

Nahuel Gallo El gendarme Nahuel Gallo (Foto: Agencia NA)

Otros argentinos continúan detenidos

A pesar de estas liberaciones, no se conocieron novedades sobre la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece detenido desde el 8 de diciembre de 2024. Gallo fue arrestado cuando intentaba cruzar la frontera para visitar a su familia en territorio venezolano.

Tampoco se reportaron avances respecto al caso del abogado Germán Darío Guiliani, otro ciudadano argentino que continúa bajo custodia del régimen venezolano.