Venezuela: sube a 1.719 el número de muertos por los terremotos

Rodríguez informó que el Gobierno relevó a 855 edificios afectados, entre ellos 189 que colapsaron totalmente y 666 de manera parcial. Precisó que después de los dos terremotos del 24 de junio se registraron 611 eventos sísmicos.

Dijo además que el 90 % del sistema eléctrico ha sido restituido en La Guaira, el estado más afectado por los terremotos. Indicó también que el total de afectados contabilizados en centros de salud y hospitales de campaña suman 22.619 personas.

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Venezuela: más de 100 familias damnificadas por las lluvias

Además del terremoto y sus víctimas, más de 100 familias resultaron damnificadas por las fuertes lluvias recientes en el estado venezolano de Portuguesa, en la región oeste del país . El alcalde del municipio Monseñor José Vicente de Unda, Edwar Giménez, dio la cifra en un video publicado en su cuenta de Instagram y aseguró que, de momento, no hay muertos.

Se trata, dijo, de una "fuerte situación" que ha dejado varias comunidades afectadas, donde habitantes "perdieron todos sus enseres", por lo que pidió la ayuda de quien pueda colaborar con estas personas.

El gobernador de Portuguesa, el chavista Primitivo Cedeño, aseguró que equipos de trabajo se encuentran en la localidad con maquinaria pesada para la recolección de escombros y el mantenimiento preventivo de todas las áreas afectadas.

Las intensas precipitaciones causaron el desbordamiento de dos ríos y tres quebradas y afectaron varias viviendas y las instalaciones de una escuela, según Protección Civil, que se mantiene en la localidad.