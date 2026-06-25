Japón empató 1 a 1 con Suecia y será el rival de Brasil en los 16avos de final

Con este resultado, Países Bajos terminó como líder del Grupo F con siete puntos, mientras que Japón finalizó segundo con cinco unidades gracias a una mejor diferencia de gol. Suecia, por su parte, alcanzó los cuatro puntos y logró avanzar como uno de los mejores terceros, mientras que Túnez quedó eliminado tras perder sus tres encuentros.

En los 16avos de final, Japón tendrá un desafío de máxima exigencia frente a Brasil, ganador del Grupo C. Países Bajos, en tanto, se enfrentará a Marruecos, mientras que Suecia deberá esperar la definición del resto de los grupos para conocer cuál será su rival en la primera ronda eliminatoria del Mundial.

Resumen del partido: