Japón empató 1 a 1 con Suecia y será el rival de Brasil en los 16avos de final

El conjunto nipón igualó con los nórdicos y terminó segundo en el Grupo F con 5 puntos. Suecia también avanzará como uno de los mejores terceros.
Japón y Suecia igualaron 1-1 en el AT&T Stadium de Dallas por la tercera y última fecha del Grupo F del Mundial 2026. Daizen Maeda abrió la cuenta para el conjunto asiático en el segundo tiempo, pero Anthony Elanga marcó el empate para los europeos. Con este resultado, los nipones finalizaron como escoltas de Países Bajos y se medirán con Brasil en los dieciseisavos de final, mientras que Suecia también selló su clasificación como uno de los mejores terceros.
Con la clasificación todavía en juego y Japón con chances matemáticas de arrebatarle el primer puesto del Grupo F a Países Bajos, el encuentro se disputó con mucha intensidad desde el inicio. Sin embargo, las defensas se impusieron durante la primera mitad y las oportunidades fueron escasas, por lo que ambos equipos se marcharon al descanso sin goles.
La historia cambió en el complemento. Daizen Maeda apareció para romper el cero y poner en ventaja a Japón, resultado que lo dejaba bien encaminado hacia la clasificación como segundo del grupo. Sin embargo, la respuesta sueca no tardó en llegar y Anthony Elanga marcó el empate con una gran definición para mantener con vida a los europeos.
Después de los goles, el partido ganó en emoción. Ambos equipos generaron aproximaciones y buscaron el tanto del triunfo, aunque las defensas respondieron con firmeza y el 1-1 terminó siendo suficiente para que los dos festejaran el pase a la siguiente ronda.
Con este resultado, Países Bajos terminó como líder del Grupo F con siete puntos, mientras que Japón finalizó segundo con cinco unidades gracias a una mejor diferencia de gol. Suecia, por su parte, alcanzó los cuatro puntos y logró avanzar como uno de los mejores terceros, mientras que Túnez quedó eliminado tras perder sus tres encuentros.
En los 16avos de final, Japón tendrá un desafío de máxima exigencia frente a Brasil, ganador del Grupo C. Países Bajos, en tanto, se enfrentará a Marruecos, mientras que Suecia deberá esperar la definición del resto de los grupos para conocer cuál será su rival en la primera ronda eliminatoria del Mundial.
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