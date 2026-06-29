El duro relato de Lautaro Morales, futbolista argentino sobreviviente al terremoto en Venezuela: "Que sea lo que Dios quiera"

El arquero viste los colores de Universidad Central de Venezuela, ubicado en Caracas, y vivió uno de los momentos de terror más terribles junto a su familia.
Ya son 1450 los muertos que dejó la masacre en Venezuela. El terremoto dejó un desastre mortal, destruyó edificios, instalaciones derrumbadas que se quedaron con la vida de las personas, a familias damnificadas y cerca de 4 mil heridos. Muchos argentinos vivenciaron una de las catástrofes más trascendentes en la historia del país y Lautaro Morales fue uno de ellos: sobrevivió junto a su esposa e hijos y relató cómo fue el momento de terror.
"Fue una locura. El aeropuerto era un caos. Llevaban a gente para ayudar en Venezuela y fue una locura de gente mientras se intentaba salir", recordó el futbolista, que intentó escapar lo más rápido posible.
El inicio del sismo lo sacudió mientras descansaba y lo confundió, sin saber cómo reaccionar. "Yo vivo en Caracas y me agarró ahí. Estaba con mi familia. Justo estaba durmiendo la siesta con el nene más chiquito. Hacía 10 minutos que me había levantado y el nene estaba durmiendo. Y mi señora estaba en el comedor con el otro nene. Sentí que empezó a temblar toda la cama”, repasó detalladamente.
La desesperación transforma a cualquier accionar en algo impredecible. En ese momento, Morales abrazó lo más importante, sus hijos, con la incertidumbre de no saber si esa sería la última vez que los vería. "Mi señora entró con el otro nene a la pieza y lo que hicimos fue taparlos para cubrirlos. Dije ‘que sea lo que Dios quiera’. El departamento se movía un montón”.
Todo se volvió increíble y hasta llegó a interpretar que se trataba de algo pasajero o incluso una broma. Pero no tardó en alertar el movimiento sísmico, por una experiencia previa . "Empezó a moverse la cama despacito y pensé que me estaba pasando algo a mí o que era una joda. Pero cuando sentí que era más fuerte, me di cuenta que era un terremoto, porque ya lo había vivido en Chile cuando estaba con la selección, aunque no fue como el de Venezuela."
El arquero, que hace unos meses dejó Lanús para ponerse el buzo del conjunto venezolano a préstamo, vivió los segundos más monstruosos de su vida, aferrándose con un miedo incesante a su familia: "Creo que fueron como 40 o 50 segundos más o menos hasta que paró". A pesar de parecer un tiempo corto, fueron los segundos más largos, donde vio pasar lo peor por delante. "Después bajamos, sin acercarnos a la ventana siquiera, y antes agarramos los pasaportes por las dudas.", agregó.
Para su fortuna, su vivienda no sufrió daños importantes, al igual que la zona en la que se encontraba. "Mi departamento se astilló por lugares en la pieza y un poco en el comedor, pero no fue tanto para preocuparse. El terremoto lo sufrimos, pero por la zona donde yo estaba no se cayó ningún edificio. Estábamos a 15 minutos de la zona de Caracas donde cayeron dos o tres".
Sin embargo, el después fue peor. Trató de mantenerse despierto para evitar cualquier imprevisto y estar preparado por si venía otra catástrofe. "Cuando pasó eso, volví al departamento, pero no dormí, mi familia sí. Yo me quedé atento por si pasaba lo mismo. Y cuando hubo una réplica, escuché el espejo que se movía y me quedé por las dudas, pero por suerte esperé y no pasó más nada.", explicó . Incluso, pasó la noche siguiente en otro lugar para asegurarse. "Al otro día me quedé a dormir en la casa de Francisco Solé (otro futbolista argentino que juega en Universidad Central) y me quedé todo el día con él que vive en un primer piso".
Bastó un comentario de su hijo para tomar aún más consciencia y sensibilizarse por la dura situación que acababan de pasar, para mirar con otros ojos el futuro: "El nene mío cuando pasó eso me dijo que se quería volver a Argentina, que le dolía el pecho y el corazón. Ahí me puse a pensar y dije que tenía que sacar a mi familia y después si tenía que volver, volvía solo".
Sin dudarlo, puso en primer lugar a los suyos y dejó al fútbol de lado. "Yo le fui sincero al técnico. Le dije que ponía como prioridad a mi familia, y que prefería sacarlos de ahí para que estén tranquilos acá, porque tenemos nuestra familia que estaban preocupados", manifestó en diálogo con Radio La Red.
Fue un caos, no solo al momento de sismo, sino a la hora de armar las valijas y escapar. Sin embargo, se tomaron el primer vuelo disponible: "Estuve buscando todo un día pasajes y por suerte pude conseguir y salimos el sábado a la noche", indicó el argentino, que ya se encuentra en su país natal y que fue tajante a la hora de tomar una decisión sobre su futuro: "Si tengo que volver, vuelvo solo. No volvería con mi familia. Están en shock y me piden que no vuelva. Pero es trabajo y a mí me faltan 5 meses en Venezuela. No sabemos cuándo vamos a volver y le dije al técnico que me tenga al tanto”.
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