El duro relato de Lautaro Morales, futbolista argentino sobreviviente al terremoto en Venezuela: "Que sea lo que Dios quiera"

Todo se volvió increíble y hasta llegó a interpretar que se trataba de algo pasajero o incluso una broma. Pero no tardó en alertar el movimiento sísmico, por una experiencia previa . "Empezó a moverse la cama despacito y pensé que me estaba pasando algo a mí o que era una joda. Pero cuando sentí que era más fuerte, me di cuenta que era un terremoto, porque ya lo había vivido en Chile cuando estaba con la selección, aunque no fue como el de Venezuela."

terremoto1 La réplica obligó a interrumpir las tareas de rescate en algunos sectores de Venezuela.

El arquero, que hace unos meses dejó Lanús para ponerse el buzo del conjunto venezolano a préstamo, vivió los segundos más monstruosos de su vida, aferrándose con un miedo incesante a su familia: "Creo que fueron como 40 o 50 segundos más o menos hasta que paró". A pesar de parecer un tiempo corto, fueron los segundos más largos, donde vio pasar lo peor por delante. "Después bajamos, sin acercarnos a la ventana siquiera, y antes agarramos los pasaportes por las dudas.", agregó.

Para su fortuna, su vivienda no sufrió daños importantes, al igual que la zona en la que se encontraba. "Mi departamento se astilló por lugares en la pieza y un poco en el comedor, pero no fue tanto para preocuparse. El terremoto lo sufrimos, pero por la zona donde yo estaba no se cayó ningún edificio. Estábamos a 15 minutos de la zona de Caracas donde cayeron dos o tres".

Sin embargo, el después fue peor. Trató de mantenerse despierto para evitar cualquier imprevisto y estar preparado por si venía otra catástrofe. "Cuando pasó eso, volví al departamento, pero no dormí, mi familia sí. Yo me quedé atento por si pasaba lo mismo. Y cuando hubo una réplica, escuché el espejo que se movía y me quedé por las dudas, pero por suerte esperé y no pasó más nada.", explicó . Incluso, pasó la noche siguiente en otro lugar para asegurarse. "Al otro día me quedé a dormir en la casa de Francisco Solé (otro futbolista argentino que juega en Universidad Central) y me quedé todo el día con él que vive en un primer piso".

Bastó un comentario de su hijo para tomar aún más consciencia y sensibilizarse por la dura situación que acababan de pasar, para mirar con otros ojos el futuro: "El nene mío cuando pasó eso me dijo que se quería volver a Argentina, que le dolía el pecho y el corazón. Ahí me puse a pensar y dije que tenía que sacar a mi familia y después si tenía que volver, volvía solo".

Sin dudarlo, puso en primer lugar a los suyos y dejó al fútbol de lado. "Yo le fui sincero al técnico. Le dije que ponía como prioridad a mi familia, y que prefería sacarlos de ahí para que estén tranquilos acá, porque tenemos nuestra familia que estaban preocupados", manifestó en diálogo con Radio La Red.

AP26178542894969 Venezuela atraviesa horas decisivas en la búsqueda de personas atrapadas entre los restos de edificios derrumbados.

Fue un caos, no solo al momento de sismo, sino a la hora de armar las valijas y escapar. Sin embargo, se tomaron el primer vuelo disponible: "Estuve buscando todo un día pasajes y por suerte pude conseguir y salimos el sábado a la noche", indicó el argentino, que ya se encuentra en su país natal y que fue tajante a la hora de tomar una decisión sobre su futuro: "Si tengo que volver, vuelvo solo. No volvería con mi familia. Están en shock y me piden que no vuelva. Pero es trabajo y a mí me faltan 5 meses en Venezuela. No sabemos cuándo vamos a volver y le dije al técnico que me tenga al tanto”.